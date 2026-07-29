Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: “Θα εμποδίσουμε τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, οι νησιώτες να νιώθουν ασφαλείς”

Ξεκάθαρο μήνυμα για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται τα δίκτυά διακίνησης μεταναστών έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του Αγαθονησίου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης.

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Σε δήλωσή του από το φυλάκιο Αγαθονησίου σημείωσε μεταξύ άλλων: «Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας» και σημείωσε ότι «το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης».

«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», σημείωσε.

«Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα», ανέφερε, τονίζοντας ότι σήμερα «η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της», οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και «αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες».