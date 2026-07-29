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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Το πρόγραμμα για την σεζόν 2026/27 – Πότε είναι οι τιτανομαχίες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Στις 24 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα

Euroleague: Το πρόγραμμα για την σεζόν 2026/27 – Πότε είναι οι τιτανομαχίες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η Euroleague βρίσκεται σχεδόν δυο μήνες από την έναρξη της σεζόν 2026/27 και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε σήμερα (29/7) επίσημα το πρόγραμμα των αγώνων για τη νέα χρόνια.

Η επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026 με τους αγώνες του Super Cup, ενώ το μεγάλο ραντεβού για το Final Four έχει δοθεί για τις 28-30 Μαΐου στο Άμπου Ντάμπι. Να πούμε ότι η έδρα των δυο διοργανώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω της αστάθειας που επικρατεί στην Μέση Ανατολή με την απόφαση να αναμένεται μέχρι το τέλος του 2026.

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Φυσικά ξεχωρίζουν τα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αναμετρούνται δύο φορές. Το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο αγώνας στην έδρα των «ερυθρολεύκων» θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.

Αναλυτικά:

11 Δεκεμβρίου 2026 – Στο Telekom Center Athens

12 Φεβρουαρίου 2027 – Στην έδρα του Ολυμπιακού

Την ίδια στιγμή ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει την Παρί στο T-Center.

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Tο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague

-Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (24/9)

-Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9)

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-Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (24/9)

-Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/9)

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-Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)

-Βιλερμπάν – Μακάμπι (24/9)

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-Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (24/9)

-Μπεσίκτας – Βαλένθια (25/9)

-Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9)

-Παρτίζαν – Αρμάνι (25/9)

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