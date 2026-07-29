Euroleague: Το πρόγραμμα για την σεζόν 2026/27 – Πότε είναι οι τιτανομαχίες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Η Euroleague βρίσκεται σχεδόν δυο μήνες από την έναρξη της σεζόν 2026/27 και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε σήμερα (29/7) επίσημα το πρόγραμμα των αγώνων για τη νέα χρόνια.

Η επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026 με τους αγώνες του Super Cup, ενώ το μεγάλο ραντεβού για το Final Four έχει δοθεί για τις 28-30 Μαΐου στο Άμπου Ντάμπι. Να πούμε ότι η έδρα των δυο διοργανώσεων μπορεί να αλλάξει λόγω της αστάθειας που επικρατεί στην Μέση Ανατολή με την απόφαση να αναμένεται μέχρι το τέλος του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The moment you've ALL been waiting for 🗓️



The 2026-2027 regular season calendar is LIVE 🚨



Hit the link below to see who your team is playing and when 👀https://t.co/8IX4nyB44B pic.twitter.com/pY7xLDUceA— EuroLeague (@EuroLeague) July 29, 2026

Φυσικά ξεχωρίζουν τα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αναμετρούνται δύο φορές. Το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο αγώνας στην έδρα των «ερυθρολεύκων» θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.

Αναλυτικά:

–11 Δεκεμβρίου 2026 – Στο Telekom Center Athens

–12 Φεβρουαρίου 2027 – Στην έδρα του Ολυμπιακού

Την ίδια στιγμή ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει την Παρί στο T-Center.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague

-Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (24/9)

-Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (24/9)

-Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/9)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)

-Βιλερμπάν – Μακάμπι (24/9)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (24/9) The opening round of the highly anticipated 2026-27 season is set 🗓️



Mark your calendars: September 24 & 25. pic.twitter.com/yti7jhGiyz— EuroLeague (@EuroLeague) July 29, 2026

-Μπεσίκτας – Βαλένθια (25/9)

-Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9)

-Παρτίζαν – Αρμάνι (25/9)