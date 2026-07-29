Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι (βίντεο)
Εκατοντάδες χιλιάδες σε καταφύγια
Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Τρίτη το πρωί τη νοτιοδυτική Ιαπωνία αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.
«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», είπε η αρχηγός της κυβέρνησης της δεξιάς στον Τύπο.
Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χάρτου.
イオンモール熊本がとても酷い状態
地震以外の二次災害による要因による可能性もあり。 pic.twitter.com/fqeKhjUPGC— ⌘⌘⌘⌘⌘ザック!!!!! (@sterben_synthes) July 28, 2026
«Η δόνηση μου θύμισε τον σεισμό του Κουμαμότο (πριν από 10 χρόνια) και τρόμαξα», δήλωσε ο Χιρόκι Σιμόντα, αξιωματούχος του δημαρχείου του Μιφούνε, ο οποίος είδε τα κεραμίδια των κοντινών σπιτιών να καταρρέουν στο έδαφος.
A magnitude 7.1 earthquake struck southern Japan this morning.
Stay safe. pic.twitter.com/CCyHABO2lY— SatoshiDeluxe (@DeluxeSatoshi) July 28, 2026
Οι διασώστες στην Ιαπωνία, δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους από τον σεισμό.
Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χάρτου όπου κατέρρευσε καμινάδα, με αποτέλεσμα να αγνοούνται πολλοί εργαζόμενοι.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
イオンモール熊本で爆発が pic.twitter.com/9TiURZUTYI— アリソン (@eitasosiorin) July 28, 2026
Στο εμπορικό κέντρο, η μία πλευρά που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
イオンモール熊本で爆発が起きた時、現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが爆発の瞬間を捉えていました— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
当時の詳しい状況はこちらの記事で↓https://t.co/cc3ru0syKJ pic.twitter.com/csdS54aFRk
Οι Αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων ισχυρών μετασεισμών, γι’ αυτό και πάνω από 150.000 κάτοικοι στο Κουμαμότο βρίσκονται σε καταφύγια.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
【地震】熊本 八代 工場の煙突が折れて倒れる 上空からの映像https://t.co/nFiAQmIIrk pic.twitter.com/jaeDHUOyU4— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Η περιοχή φιλοξενεί επίσης αρκετούς πυρηνικούς σταθμούς για μη στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η εγκατάσταση δεν είχε υποστεί σημαντικές ζημιές και ότι «δεν καταγράφηκαν ανωμαλίες». Η πληγείσα ιαπωνική νομαρχία βρίσκεται περίπου 900 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Τόκιο.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
29日午前8時すぎに撮影された映像です。
熊本 八代 日本製紙の工場 2人心肺停止 9人安否不明
詳しくはhttps://t.co/nFiAQmIIrk pic.twitter.com/KyQ9eXK4fU— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.
Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.
πηγή στην Google
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