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ΔΙΕΘΝΗ

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι (βίντεο)

Εκατοντάδες χιλιάδες σε καταφύγια

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι (βίντεο)
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 Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Τρίτη το πρωί τη νοτιοδυτική Ιαπωνία αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

   «Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», είπε η αρχηγός της κυβέρνησης της δεξιάς στον Τύπο.

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   Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χάρτου.

«Η δόνηση μου θύμισε τον σεισμό του Κουμαμότο (πριν από 10 χρόνια) και τρόμαξα», δήλωσε ο Χιρόκι Σιμόντα, αξιωματούχος του δημαρχείου του Μιφούνε, ο οποίος είδε τα κεραμίδια των κοντινών σπιτιών να καταρρέουν στο έδαφος.

Οι διασώστες στην Ιαπωνία, δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους από τον σεισμό.

Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χάρτου όπου κατέρρευσε καμινάδα, με αποτέλεσμα να αγνοούνται πολλοί εργαζόμενοι.

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Στο εμπορικό κέντρο, η μία πλευρά που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ.

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Οι Αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων ισχυρών μετασεισμών, γι’ αυτό και πάνω από 150.000 κάτοικοι στο Κουμαμότο βρίσκονται σε καταφύγια.

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Η περιοχή φιλοξενεί επίσης αρκετούς πυρηνικούς σταθμούς για μη στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η εγκατάσταση δεν είχε υποστεί σημαντικές ζημιές και ότι «δεν καταγράφηκαν ανωμαλίες». Η πληγείσα ιαπωνική νομαρχία βρίσκεται περίπου 900 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Τόκιο.

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Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.

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