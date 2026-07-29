Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι (βίντεο)

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Τρίτη το πρωί τη νοτιοδυτική Ιαπωνία αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», είπε η αρχηγός της κυβέρνησης της δεξιάς στον Τύπο.

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Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χάρτου.

«Η δόνηση μου θύμισε τον σεισμό του Κουμαμότο (πριν από 10 χρόνια) και τρόμαξα», δήλωσε ο Χιρόκι Σιμόντα, αξιωματούχος του δημαρχείου του Μιφούνε, ο οποίος είδε τα κεραμίδια των κοντινών σπιτιών να καταρρέουν στο έδαφος.

A magnitude 7.1 earthquake struck southern Japan this morning.



Stay safe. pic.twitter.com/CCyHABO2lY— SatoshiDeluxe (@DeluxeSatoshi) July 28, 2026