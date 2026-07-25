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Γαλλία: Οι φλόγες πλησιάζουν το Μπορντό – 200.000 εκκενώσεις, αγωνία για τις επόμενες ώρες

Δραματική παραμένει η κατάσταση στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να απειλούν κατοικημένες περιοχές. Οι αρχές έχουν απομακρύνει περίπου 200.000 ανθρώπους, ενώ οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Μπορντό.

Γαλλία: Οι φλόγες πλησιάζουν το Μπορντό – 200.000 εκκενώσεις, αγωνία για τις επόμενες ώρες
EPA / SDIS33 / HANDOUT
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:37

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία, με τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ να εξακολουθούν να απειλούν οικισμούς, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις προμηνύουν νέα επιδείνωση των συνθηκών.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προειδοποίησε ότι «οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες», επισημαίνοντας πως, παρά τη μικρή βελτίωση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να γίνουν ξανά δυσμενείς, επηρεάζοντας τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Φωτογραφία
Δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν σε γραμμή άμυνας ανάμεσα στα χωριά Λακανό και Σεντ-Ελέν, στην περιοχή του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, στις 25 Ιουλίου 2026. EPA/ASTRID LAGOUGNE

Οι φλόγες απέχουν μόλις 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, τα πύρινα μέτωπα βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό, ενώ η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους πολίτες να περιορίσουν τις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις στην περιοχή.

Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό, ωστόσο έχουν καταγραφεί προβλήματα στις συγκοινωνίες προς και από αυτό, λόγω της εξέλιξης των πυρκαγιών.

Περίπου 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Οι γαλλικές αρχές έχουν προχωρήσει στην εκκένωση πολλών κοινοτήτων, απομακρύνοντας περίπου 200.000 ανθρώπους από τις κατοικίες και τα τουριστικά καταλύματά τους.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μέσα σε λίγα λεπτά τα σπίτια τους.

«Έφυγα χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με τα δύο μικρά παιδιά», δήλωσε η 71χρονη Μπερναντέτ, η οποία φιλοξενείται πλέον μαζί με τα εγγόνια της σε προσωρινό καταφύγιο στο Μπορντό.

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Μακρόν: «Θα ανοικοδομήσουμε και θα είμαστε παρόντες όσο χρειαστεί»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες.

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«Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί», ανέφερε, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτές τις δύσκολες ώρες η Γαλλία αποδεικνύει την ενότητά της και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών.

Παρά τη σφοδρότητα των πυρκαγιών, οι αρχές επέτρεψαν το βράδυ του Σαββάτου σε περίπου 3.000 κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην πόλη Μπισκαρός, σε περιοχές που κρίθηκαν πλήρως σταθεροποιημένες, αν και η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

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