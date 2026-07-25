Γαλλία: Οι φλόγες πλησιάζουν το Μπορντό – 200.000 εκκενώσεις, αγωνία για τις επόμενες ώρες

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία, με τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ να εξακολουθούν να απειλούν οικισμούς, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις προμηνύουν νέα επιδείνωση των συνθηκών.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προειδοποίησε ότι «οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες», επισημαίνοντας πως, παρά τη μικρή βελτίωση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να γίνουν ξανά δυσμενείς, επηρεάζοντας τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν σε γραμμή άμυνας ανάμεσα στα χωριά Λακανό και Σεντ-Ελέν, στην περιοχή του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, στις 25 Ιουλίου 2026. EPA/ASTRID LAGOUGNE

Οι φλόγες απέχουν μόλις 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, τα πύρινα μέτωπα βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό, ενώ η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους πολίτες να περιορίσουν τις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις στην περιοχή.

🚨🔥 LA SITUATION EST HORS DE CONTRÔLE



L’incendie de Gironde a déjà brûlé plus de 40 000 HECTARES et se trouve à moins de 20KM de BORDEAUX !!



Plus de 167 000 personnes ont déjà été évacuées de chez eux, du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. pic.twitter.com/KsDeXadMEw— Kultur (@Kulturlesite_) July 25, 2026

Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό, ωστόσο έχουν καταγραφεί προβλήματα στις συγκοινωνίες προς και από αυτό, λόγω της εξέλιξης των πυρκαγιών.

Περίπου 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Οι γαλλικές αρχές έχουν προχωρήσει στην εκκένωση πολλών κοινοτήτων, απομακρύνοντας περίπου 200.000 ανθρώπους από τις κατοικίες και τα τουριστικά καταλύματά τους.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μέσα σε λίγα λεπτά τα σπίτια τους.

«Έφυγα χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με τα δύο μικρά παιδιά», δήλωσε η 71χρονη Μπερναντέτ, η οποία φιλοξενείται πλέον μαζί με τα εγγόνια της σε προσωρινό καταφύγιο στο Μπορντό.

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🔴🟢🇫🇷 Un incendie de forêt dévastateur ravage la région de la Gironde en France et se rapproche de Bordeaux, obligeant 141 000 personnes à évacuer. pic.twitter.com/hAsOEfSWf4— Amir Nourdine Elbachir (@amir_nourdine) July 25, 2026

Μακρόν: «Θα ανοικοδομήσουμε και θα είμαστε παρόντες όσο χρειαστεί»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες.

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«Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί», ανέφερε, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτές τις δύσκολες ώρες η Γαλλία αποδεικνύει την ενότητά της και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών.

Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu’elle est : un peuple uni, qui se serre les coudes.



Merci à nos sapeurs-pompiers, à nos militaires, aux forces de sécurité civile, à nos gendarmes et policiers, ainsi qu’aux agriculteurs… pic.twitter.com/DFzPt8vSYM ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 25, 2026

Παρά τη σφοδρότητα των πυρκαγιών, οι αρχές επέτρεψαν το βράδυ του Σαββάτου σε περίπου 3.000 κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην πόλη Μπισκαρός, σε περιοχές που κρίθηκαν πλήρως σταθεροποιημένες, αν και η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.