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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ από δορυφορικές εικόνες: Ενώθηκαν οι καπνοί από τις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το νέφος καπνού από τις φωτιές στη Μαδρίτη να ενώνεται με εκείνο από το Μπορντό. Περίπου 270.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Σοκ από δορυφορικές εικόνες: Ενώθηκαν οι καπνοί από τις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία
DEBATER NEWSROOM

Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet), καθώς αποτυπώνουν το νέφος καπνού από τις μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με εκείνο από τις φωτιές στην περιοχή του Μπορντό, στη Γαλλία.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η AEMET δημοσίευσε δορυφορική εικόνα που αποτυπώνει την εξάπλωση του νέφους καπνού από τις πυρκαγιές στη Μαδρίτη και την Άβιλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το νέφος αυτό ενώθηκε με εκείνο από τις πυρκαγιές στην περιοχή του Μπορντό.

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Τεράστια καταστροφή σε Ισπανία και Γαλλία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν ήδη αποτεφρώσει περίπου 250.000 στρέμματα, ενώ στην περιοχή του Μπορντό οι φλόγες έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με τις ισπανικές και τις γαλλικές Αρχές να έχουν προχωρήσει στην απομάκρυνση περίπου 270.000 κατοίκων από τις περιοχές που απειλούνται.

Ζήτησαν ευρωπαϊκή βοήθεια

Μπροστά στην έκταση των καταστροφών, τόσο η Ισπανία όσο και η Γαλλία έχουν απευθύνει αίτημα για ευρωπαϊκή συνδρομή, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις που επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα.

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