Πύρινη λαίλαπα στην Γαλλία έχει κάψει πάνω από 190.000 στρέμματα – 7 εκκενώσεις δήμων, η φωτιά πλησιάζει το Μπορντό

Η φωτιά στην Γαλλία που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής.

Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).

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A wildfire in France’s southwestern Gironde region has burned about 14,000 hectares (34,600 acres), forced around 110,000 people to evacuate and remains out of control, as firefighters continue battling the rapidly spreading blaze.



Credit: @_TheDailyBrief_ pic.twitter.com/iPPf35xZ50— Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026

UPDATE: 141,000 forced to evacuate as massive wildfire in France’s Gironde consumes 19,000 hectares https://t.co/OvSd3Sf9Di pic.twitter.com/fCoNhxOtI5— Rapid Report (@RapidReport2025) July 24, 2026

Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.

🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Aux terribles incendies en Gironde et dans les Landes s’ajoute le drame animalier.



De nombreux animaux ont déjà péri dans les flammes. D’autres, comme le montrent ces vidéos, sont contraints de fuir leur habitat naturel. pic.twitter.com/BjeCSE6fne— Bastion (@BastionMediaFR) July 24, 2026