Πύρινη λαίλαπα στην Γαλλία έχει κάψει πάνω από 190.000 στρέμματα – 7 εκκενώσεις δήμων, η φωτιά πλησιάζει το Μπορντό
Ο Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού
Η φωτιά στην Γαλλία που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής.
Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).
Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».
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