Χαλαζοπτώσεις: Ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ – Αποζημιώσεις στο 100% προωθεί η κυβέρνηση

Άμεσα ξεκίνησε ο ΕΛΓΑ την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι ισχυρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αποζημιώσεις στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, καθώς και επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής τους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ κινητοποιήθηκαν άμεσα για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και την καταγραφή των ζημιών στις καλλιέργειες.

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Αυτοψίες σε Φθιώτιδα και Θεσσαλία

Από το Σάββατο, κλιμάκια του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν αυτοψίες στους δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης και Αμφίκλειας-Ελάτειας, όπου καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπελώνες, κηπευτικά και αροτραίες καλλιέργειες, όπως μηδική, αραβόσιτος, βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα, καπνός και κρεμμύδια.

Παράλληλα, αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν και στους δήμους Τυρνάβου και Ελασσόνας, όπου επλήγησαν κυρίως αχλαδιές, ροδακινιές, νεκταρινιές, αμυγδαλιές, αμπελώνες, αλλά και καλλιέργειες αραβόσιτου, μηδικής και καπνού.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στη Βοιωτία, με επισκέψεις στον Δήμο Ορχομενού, σε κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ, καθώς και στη Βόρεια Εύβοια, όπου θα γίνει οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και των καλλιεργειών.

Δηλώσεις ζημιών έως τις 10 Αυγούστου

Τη Δευτέρα ανοίγουν και οι αναγγελίες ζημιών στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις έως και τις 10 Αυγούστου 2026.

Όπως διευκρινίζεται, για τις δενδρώδεις καλλιέργειες θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, ενώ για τις ετήσιες καλλιέργειες θα αξιοποιηθούν οι δηλώσεις του 2026, μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή τους.

Ρύθμιση για αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ειδικού προγράμματος χρηματοδότησης, ώστε να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς αναμένεται να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή, η οποία θα προβλέπει αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, κατάργηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης, καθώς και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως 65% των εκτιμώμενων αποζημιώσεων, στα πρότυπα του μοντέλου που εφαρμόστηκε μετά τις κακοκαιρίες Daniel και Elias.

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων ζημίας και των εξατομικευμένων εκτιμήσεων στα αγροτεμάχια, θα συνταχθούν τα πορίσματα για κάθε παραγωγό και θα ακολουθήσει η καταβολή των τελικών αποζημιώσεων.