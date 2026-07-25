Γερμανία: Δύο νεκροί μετά από συντριβή μικρού αεροσκάφους σε στέγη σπιτιού
Τραγωδία σημειώθηκε στη βορειοδυτική Γερμανία, όταν μικρό τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω στη στέγη κατοικίας. Νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες, ενώ οι ένοικοι του σπιτιού δεν τραυματίστηκαν.
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη στη στέγη κατοικίας στην περιοχή Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ της βορειοδυτικής Γερμανίας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ελαφρύ αεροσκάφος κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή, διαπερνώντας την κεραμοσκεπή του σπιτιού.
Επιβεβαιώθηκαν δύο νεκροί
Αρχικά, η αστυνομία έκανε λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, ωστόσο το βράδυ επιβεβαίωσε ότι και οι δύο επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.
Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών, οι οποίοι κατάγονταν από τη Βρέμη.
Οι ένοικοι επέστρεψαν στο σπίτι τους
Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ, μετά την ολοκλήρωση της «μακράς και περίπλοκης» επιχείρησης έρευνας στα συντρίμμια, το κατεστραμμένο αεροσκάφος απομακρύνθηκε από το σημείο.
Οι ένοικοι της κατοικίας επέστρεψαν στο σπίτι τους, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της συντριβής.
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