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ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Νεκρός άνδρας σε δασική πυρκαγιά στη Βαλένθια – Βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο σε χαράδρα

Θύμα άφησε πίσω της η φωτιά στην περιοχή Μανίσες της Βαλένθια. Οι Αρχές εντόπισαν έναν άνδρα νεκρό μέσα στο όχημά του, ενώ η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Ισπανία: Νεκρός άνδρας σε δασική πυρκαγιά στη Βαλένθια – Βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο σε χαράδρα
EFE
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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μανίσες της Βαλένθια, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε σε χαράδρα κατά τη διάρκεια των ερευνών.

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Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο

Οι αρμόδιες αρχές διευκρίνισαν ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν σχετίζεται με τα μεγάλα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να μαίνονται στα δυτικά της Μαδρίτης.

Παράλληλα, ο δήμος του Μανίσες ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.

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