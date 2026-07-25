Ισπανία: Νεκρός άνδρας σε δασική πυρκαγιά στη Βαλένθια – Βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο σε χαράδρα

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μανίσες της Βαλένθια, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε σε χαράδρα κατά τη διάρκεια των ερευνών.

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Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο

Οι αρμόδιες αρχές διευκρίνισαν ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν σχετίζεται με τα μεγάλα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να μαίνονται στα δυτικά της Μαδρίτης.

Παράλληλα, ο δήμος του Μανίσες ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.