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ΔΙΕΘΝΗ

Γκουτέρες από τη Δαμασκό: Έκκληση για διεθνή στήριξη της Συρίας και σεβασμό της κυριαρχίας της

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στη Συρία, ζητώντας διεθνή στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού της συριακής κυριαρχίας.

Γκουτέρες από τη Δαμασκό: Έκκληση για διεθνή στήριξη της Συρίας και σεβασμό της κυριαρχίας της
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Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στη Συρία, απευθύνοντας έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τη χώρα στην κρίσιμη μεταβατική περίοδο που διανύει μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισής του με τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα, ο Γκουτέρες τόνισε ότι απαιτείται ουσιαστική διεθνής βοήθεια για την οικονομική ανάκαμψη, την αποκατάσταση των υποδομών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα ζήτησε να γίνει σεβαστή η εθνική κυριαρχία της χώρας.

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Στο επίκεντρο η ανοικοδόμηση της Συρίας

Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο SANA, στη συνάντηση των δύο πλευρών συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας της Συρίας με τον ΟΗΕ, ιδιαίτερα στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανάπτυξης και της ανοικοδόμησης.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την παρούσα περίοδο «καθοριστική» για το μέλλον της χώρας, επισημαίνοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη ανάκαμψη.

Μήνυμα για το Γκολάν και τις ισραηλινές επιχειρήσεις

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρθηκε και στην κατάσταση στα Υψίπεδα του Γκολάν, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη», ενώ υπενθύμισε ότι πρόκειται για συριακό έδαφος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ αλ Σαϊμπάνι, ζήτησε την άμεση και άνευ όρων αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί.

Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες είναι η πρώτη γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στη Δαμασκό από το 2009, όταν τη Συρία είχε επισκεφθεί ο Μπαν Γκι-μουν.

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