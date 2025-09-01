Γαλλία: Η “Συμμαχία των προθύμων” θα συνεδριάσει την Πέμπτη, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμπροεδρεύσουν την Πέμπτη στο Παρίσι, παρουσία και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε άλλη μια σύνοδο των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία που είχε μεταδοθεί νωρίτερα από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων», περίπου τριάντα χωρών (κυρίως ευρωπαϊκών) θα διεξαχθεί το πρωί με τηλεδιάσκεψη για τους ηγέτες που δεν θα βρίσκονται στη Γαλλία. Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν «οι εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες» αλλά και «τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη στάση της Ρωσίας, η οποία επιμένει να αρνείται την ειρήνη.

Μια ευρωπαϊκή πολιτική πηγή ανέφερε το πρωί ότι ο Ζελένσκι θα συναντηθεί την Πέμπτη στη Παρίσι με «πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες», σε μια περίοδο που οι προσπάθειες που καταβάλει η Ουάσινγκτον για να μπει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται ότι έχουν μπλοκαριστεί.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κωλυσιεργεί και προσποιείται ότι θέλει να διαπραγματευτεί, προκειμένου να προετοιμάσει καλύτερα νέες επιθέσεις εναντίον της. Ο ρωσικός στρατός ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και προελαύνει στο μέτωπο.