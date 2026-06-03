Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας θα δώσουν την δυνατότητα στην Ουκρανία να διαπραγματευθεί επί ίσοις όρους

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας θα πειτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευθεί για τον τερματισμό του πολέμου επί ίσοις όροις , δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα παρόμοιων επιθέσεων.

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Ο Ρούτε δήλωσε κατά την διάρκεια της κοινή συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία «συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη» περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη, να καινοτομεί και να πετυχαίνει νίκες στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία είναι όλο και πιο απελπισμένη», δήλωσε ο Ρούτε.