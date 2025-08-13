Στάρμερ: Η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη

Τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία έδειξε για μια ακόμη φορά ο Κιρ Στάρμερ με δηλώσεις του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αλλά και στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη και ότι θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής ότι η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη – τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία και η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας», ανέφερε ανακοίνωση τηλεφωνικής επικοινωνίας από το γραφείο του Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.