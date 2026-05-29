Ζελένσκι: Προειδοποιεί για “νέο μαζικό πλήγμα” από τη Ρωσία
Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι η Μόσχα «ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα» εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, την πρωτεύουσα που ήδη βομβαρδίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.
«Διαθέτουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα. Να είστε σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς και να προστατεύσετε τη ζωή σας», προέτρεψε τους συμπατριώτες του, με ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
