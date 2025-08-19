FT: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. δολαρίων “made in USA” ως αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ένα μεγάλο deal ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Financial Times.

Πρόκειται για πρόταση του Κιέβου, που έγινε στο περιθώριο των ιστορικών διαβουλεύσεων στον Λευκό Οίκο, με τη συμμετοχή των Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών.

Σημειώνεται πως οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις που έκαναν ο Αμερικανός και ο Ουκρανός πρόεδρος όσο και στα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι για να διατηρήσουν τις ΗΠΑ “δεμένες” με την Ουκρανία, θα χρηματοδοτήσουν την αγορά εξοπλισμού του Κιέβου από την Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ουκρανία πρότεινε να αγοράσει όπλα από τις ΗΠΑ, αξίας 100 δισ. δολαρίων, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και ως αντάλλαγμα γι’ αυτό, θα ζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, Ουκρανία και ΗΠΑ θα υπογράψουν και συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες.

“Ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ευρώπη θα σηκώσει μεγάλο βάρος αυτών των εγγυήσεων αλλά και εμείς θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια”, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους και τον γγ του ΝΑΤΟ.