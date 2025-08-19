Ο Τραμπ φέρνει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν και Ζελένσκι, η πρώτη αντίδραση της Μόσχας – Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας

Μαραθώνιες αποδείχθηκαν οι διαβουλεύσεις της Δευτέρας 18/8 στον Λευκό Οίκο, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε την άμεση κατάπαυση του πυρός, παρόλο που δήλωσε ότι όλοι θα προτιμούσαν ειρήνη το συντομότερο. «Όλοι μας θα προτιμούσαμε προφανώς μια άμεση κατάπαυση του πυρός ενώ εργαζόμαστε για μια μόνιμη ειρήνη. Ίσως κάτι τέτοιο να μπορούσε να συμβεί. Αυτή τη στιγμή, δεν συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι μίλησε για πρόοδο σε εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε προετοιμασίες για συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν και πιθανή τριμερή.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν σε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ωστόσο παραμένουν οι αμφιβολίες να παραμένουν για τις προθέσεις του Πούτιν.

«Ήταν καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους ευρωπαίους εταίρους μας στην Ουάσιγκτον, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μέσω Χ.

Για το ζήτημα των πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας, ο κ. Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε στη συνάντηση, αλλά επανέλαβε ότι η χώρα δεν θα πρέπει να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη. Ο καγκελάριος χαιρέτισε πάντως τις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες εμφανίστηκε πρόθυμος να προσφέρει στην Ουκρανία ο πρόεδρος Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις επαφές που είχε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Truth Social ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία του Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο μέσα στο Οβάλ Γραφείο:

Στο πρώτο σχόλιο από τη Ρωσία μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε: “Μια σημαντική ημέρα διπλωματίας σήμερα με επίκεντρο τη διαρκή ειρήνη και όχι την προσωρινή κατάπαυση του πυρός”.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι και στη συνέχεια τριμερή

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, έπειτα από την «πολύ καλή» συζήτηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, πως «άρχισε προετοιμασίες» για να γίνει συνάντηση του ουκρανού ηγέτη με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή ενήμερη σχετικά, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους όταν του τηλεφώνησε ο αμερικανός ομόλογός του σε διάλειμμα των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο.

Κατά τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σκοπός είναι η συνάντηση να γίνει εντός Αυγούστου.

Ο κ. Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι η συνάντηση, σε τόπο που δεν έχει οριστεί ακόμη, θα ακολουθηθεί από τριμερή σύνοδο κορυφής, με παρόντα τον ίδιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης, έπειτα από τριάμισι χρόνια πολέμου.

Ο κ. Τραμπ και οι προσκεκλημένοι του «συζητήσαμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, εγγυήσεις που θα παρασχεθούν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Μόσχα απορρίπτει οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας μέσω του NATO και του μηχανισμού του για τη συλλογική άμυνα, το περίφημο άρθρο 5.

Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις ανταλλαγές εδαφών

Σε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς μια συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά δεν αποκάλυψε εάν αυτό θα περιλαμβάνει αμερικανικά στρατεύματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος ηγέτης «συμφώνησε ότι η Ρωσία θα δεχτεί εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

«Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη θα επωμιστούν μεγάλο μέρος του βάρους. Θα τα βοηθήσουμε και θα το κάνουμε πολύ ασφαλές».

Την ίδια ώρα, οι Financial Times αποκάλυψαν πως η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια, ως αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας.

Τα σχόλιά του πάντως έγιναν δεκτά με ικανοποίηση από τους Ευρωπαίους ηγέτες, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δηλώνει ότι ήταν «καλό να ακούμε» ότι τα έθνη εργάζονται πάνω σε «εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5».

«Όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε για ολόκληρη την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Πρόσθεσε ότι μια εγγύηση που θα ήθελε να προκύψει από οποιεσδήποτε συμφωνίες είναι ότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει έναν «αξιόπιστο» στρατό για «τα χρόνια και τις δεκαετίες που έρχονται».

Η πιθανότητα η Ουκρανία να μπει εν τέλει στο ΝΑΤΟ, θεωρείται πια παρελθόν.

«Πρέπει επίσης να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών», δήλωσε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενόψει των πολυμερών συνομιλιών.

Είπε ότι τέτοιες ανταλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουν «υπόψη την τρέχουσα γραμμή επαφής».

«Αυτό σημαίνει την εμπόλεμη ζώνη, τις γραμμές πολέμου που είναι τώρα, αρκετά προφανείς, πολύ λυπηρό, στην πραγματικότητα, να τις κοιτάς και τις διαπραγματευτικές θέσεις».

Αυτό έρχεται μετά τις πληροφορίες που δημοσίευσε ο Πούτιν, ο οποίος φέρεται να έχει ζητήσει να αναλάβει τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία θα παραχωρούσε άλλα ουκρανικά εδάφη που κατέχονται από τα στρατεύματά της.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης οποιασδήποτε περιοχής στη Μόσχα.

Όσα έγιναν στον Λευκό Οίκο

«Θεωρώ πως είχαμε πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ήταν αληθινά η καλύτερη» ως τώρα, ανέφερε από την πλευρά του ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους χθες το απόγευμα.

Πριν από τη διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή ευρωπαίων ηγετών, οι δυο άνδρες είχαν διμερή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, όπου απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις δημοσιογράφων και εκφράστηκαν σε εγκάρδιο τόνο, σε θεαματική αντίθεση με τη δημόσια ταπείνωση που υπέστη ο κ. Ζελένσκι στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές σας για να λάβουν τέλος οι σκοτωμοί και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», είπε ο κ. Ζελένσκι, στον οποίο ο αμερικανός πρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε προσάψει την προηγούμενη φορά πως δεν έδειχνε την ευγνωμοσύνη που όφειλε για την αμερικανική υποστήριξη στον πόλεμο.

Ο κ. Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι φάνηκαν να κάνουν συνειδητή προσπάθεια για να δημιουργήσουν την καλύτερη διάθεση στον κ. Τραμπ μετά τη συνάντησή του, χωρίς απτά αποτελέσματα, με τον κ. Πούτιν την Παρασκευή, όταν ο ρώσος πρόεδρος δεν έκανε καμιά ουσιαστική παραχώρηση δημόσια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ουκρανός πρόεδρος φόρεσε μαύρο σακάκι και μαύρο πουκάμισο όταν πήγε στον Λευκό Οίκο και ο Αμερικανός ομόλογός του Τραμπ, που δίνει σημασία στο πρωτόκολλο, τον επαίνεσε για την εμφάνισή του υποδεχόμενος τον καλεσμένο του. Η εμφάνιση του τον Φεβρουάριο –όταν είχε πάει με στρατιωτικού τύπου περιβολή όπως συνηθίζει– είχε επικριθεί από τον ίδιο τον ρεπουμπλικάνο και οπαδούς του.

Οι προσκεκλημένοι του κ. Τραμπ, όπως και ο κ. Ζελένσκι, φρόντισαν να τον ευχαριστήσουν για τις μεσολαβητικές προσπάθειές του.

Νότες που δεν ταίριαζαν και πολύ με τις υπόλοιπες ήταν οι τοποθετήσεις του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, που επέμεινε στην ανάγκη να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός προτού συνεχιστούν οι απευθείας διαπραγματεύσεις — κάτι που δεν βρίσκει απαραίτητο ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Ας εργαστούμε γι’ αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία», είπε ο κ. Μερτς, καθώς η πιο αιματηρή ένοπλη σύρραξη στο έδαφος της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχίζεται, με επιδρομές drones και εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Προτού αρχίσουν οι συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, ο αμερικανός πρόεδρος είπε στον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, κάτι που πιθανόν εν αγνοία του κατέγραψε μικρόφωνο, προφανώς αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν: «Νομίζω πως θέλει να κλείσει συμφωνία μαζί μου. Καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται».

Στο άνευ προηγουμένου διπλωματικό μπαλέτο ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αφίχθησαν ο ένας μετά τον άλλο στον Λευκό Οίκο για να σταθούν γύρω από τον ουκρανό πρόεδρο.

Ο κ. Ζελένσκι είπε ξανά χθες, προτού πάει στην αμερικανική προεδρία, πως η Ρωσία δεν πρέπει να «επιβραβευτεί» για τη στρατιωτική εισβολή στη χώρα του τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που δεν έχει ενστερνιστεί ποτέ δημόσια την άποψη ότι η Μόσχα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον πόλεμο, αναφέρθηκε ξανά χθες στο ζήτημα της «ανταλλαγής εδαφών».

Ο κ. Μακρόν διαβεβαίωσε πως το ακανθώδες θέμα αυτό δεν συζητήθηκε «καθόλου» χθες. Απαίτησε εξάλλου να επιβληθούν ακόμα πιο σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία αν αποτύχει «η διπλωματία», μερικές ώρες μετά τις πολυμερείς συνομιλίες.

Ενώ ο κ. Μερτς επέμεινε στο ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.