Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν με περισσότερα πυραυλικά πλήγματα την Κύπρο

Τις απειλές τους συνεχίζουν προς την Κύπρο οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν καθώς τονίζουν πως θα πλήξουν τη χώρα με περισσότερα πυραυλικά πλήγματα.

Συγκεκριμένα, ο Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) Σαρντάρ Τζαμπάρι μιλώντας στο πρακτορείο Khabar Fouri τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε.

Κύπρος: Κατ’ οίκον περιορισμός για 3 κοινότητες στην Πάφο – Στο “κοκκινο” οι βρετανικές βάσεις μετά τα drones

Με την ένταση στη Μέση Ανατολή να έχει χτυπήσει “κόκκινο”, σε διαρκή συναγερμό είναι και η Κύπρος, μετά την επίθεση με drone στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι Λεμεσού.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 2/3 ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι, ενώ οι Αρχές εκκένωσαν τόσο την περιοχή, τις δύο βρετανικές βάσεις, αλλά και το αεροδρόμιο της Πάφου.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το philenews, οι τοπικές αρχές μετά από οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας έδωσαν την εντολή για κατ’ οίκον περιορισμό των κατοίκων τριών κοινοτήτων της Πάφου, Τίμης, Αχέλειας, Μαντριών.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τίμης, Γιώργο Πολυκάρπου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες όπως οι κάτοικοι της Τίμης και των γειτονικών κοινοτήτων περιοριστούν στις κατοικίες τους και μη κυκλοφορούν εκτός αυτών.



Ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε επίσης ότι ήταν δύσκολη η ώρα λόγω της λήξης των μαθημάτων στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης που εξυπηρετεί πολλές κοινότητες και γι΄ αυτό έπρεπε να σπεύσουν οι τοπικές αρχές για να βοηθήσουν τους μαθητές και τους γονείς να μεταβούν στα σπίτια τους.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι Αρχές έδωσαν οδηγίες στο προσωπικό του πολιτικού αεροδρομίου της Πάφου να εκκενώσει τους χώρους των κτιρίων. Η ομαλότητα επανήλθε γύρω στις 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές ασφαλείας έλαβαν πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone, για αυτό και δόθηκε η σχετική οδηγία.

Το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου βγήκε άμεσα από τα κτίρια και είναι συγκεντρώθηκε στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών.

Επίσης, ύμφωνα με το cyprustimes.com, μετά τις σειρήνες που ήχησαν στο Ακρωτήρι, απογειώθηκαν τρία μαχητικά αεροσκάφη και οι πολίτες κλήθηκαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους λόγω «συνεχιζόμενης απειλής».

Η πύλη της βάσης σφραγίστηκε, ενώ πρόσωπα που βρίσκονταν εντός της βάσης απομακρύνθηκαν γρήγορα. Υπενθυμιζεται ότι νωρίτερα είχε ήδη απομακρυνθεί το μη απαραίτητο προσωπικό.

Στην ειδοποίηση που εκδόθηκε νωρίτερα από τις Βρετανικές Βάσεις προς κατοίκους στο Ακρωτήρι αναφερόταν: «Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία εξέδωσε έκτακτη οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες.

Η Ελλάδα στέλνει φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο

Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα θα συνδράμει στην ασφάλεια της Κύπρου και όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αποστέλλεται ισχυρή στρατιωτική δύναμη στη Μεγαλόνησο.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρει και ο ΥΕΘΑ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν λίγο πριν το μεσημέρι ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Κύπρου.

«Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνομιλία προ ολίγου με τον κ. Χριστοδουλίδη. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον ομόλογό μου. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις, διαβεβαίωσα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλλει στην άμυνα της Κύπρου.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα Κίμων, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος”. Καθώς επίσης αποστέλλονται στην κυπριακή δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16.

Επίσης για τον καλύτερο συντονισμό θα μεταβώ μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ αύριο στην Κύπρο», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά το τέλος της σύσκεψης που έλαβε χώρα στο υπουργείο.