Στην Κύπρο ο “Κίμωνας” και άλλη μία φρεγάτα – Η Ελλάδα στέλνει και δύο μαχητικά αεροσκάφη

Η Ελλάδα θα συνδράμει στην ασφάλεια της Κύπρου στέλνοντας δύο φρεγάτες και ένα ζεύγος F-16, όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε την αποστολή μέσω δήλωσης του το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ αύριο (3/3) ο ίδιος μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό κ. Χούπη θα μεταβεί στην Λευκωσία.

Μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η φρεγάτα Κίμων και άλλη μια φρεγάτα με το σύστημα αντι-drone Κένταυρος μαζί με ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών θα πάνε στην Κύπρο.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Προ ολίγου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Επίσης, τις τελευταίες δύο μέρες, είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον κ. Πάλμα. Τον διαβεβαίωσα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην άμυνα της Κύπρου για να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα “Κίμων”, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος”. Καθώς επίσης αποστέλλονται στην κυπριακή δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16.

Επίσης για τον καλύτερο συντονισμό θα μεταβώ μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ αύριο στην Κύπρο».

Η επίσκεψη του υπουργού Άμυνας έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και περιλαμβάνει συναντήσεις με την κυπριακή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών και τα σενάρια διαχείρισης.

Καθημερινές συσκέψεις στο Πεντάγωνο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα Δευτέρα 2/3 νέα σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με αντικείμενο την αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως ανακοινώθηκε, επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Από τον κ. Δένδια αποφασίστηκε η σύσκεψη να πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, στις 08:00.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί.

Επίσης, ο κ. Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.