Μάρκο Ρούμπιο: Δεν διεξάγουμε πλήγματα στο Ιράν – Η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει στο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε σήμερα, μιλώντας σε μια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει, παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Δεν διεξάγουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν για να αποδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του, επειδή η επιχείρηση Επική Οργή τελείωσε», είπε, αφού χθες διαβεβαίωσε άλλη Επιτροπή ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρούμπιο αναφερόταν στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου και την κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου.

«Σε όποιον θέλει να μάθει ποιος κέρδισε, μπορώ να σας πω το εξής: εμείς καθορίζουμε τι σημαίνει νίκη. Ορίζουμε τη νίκη ως την καταστροφή της αμυντικής βιομηχανίας τους (σ.σ. των Ιρανών), τη σημαντική μείωση του αριθμού των εκτοξευτήρων πυραύλων που διαθέτουν, τη μείωση του αποθέματος δρόνων και επιτύχαμε όλους αυτούς τυος στόχους. Επιπροσθέτως, καταστρέψαμε ό,τι απέμενε από την πολεμική αεροπορία τους και εξαλείψαμε όλο το συμβατικό ναυτικό τους», είπε ο υπουργός.

Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβήτησαν αυτές τις δηλώσεις, μετά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και τα ιρανικά πλήγματα στο Κουβέιτ, υπενθυμίζοντας επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μπλοκαρισμένα.

Το Κουβέιτ λέει ότι συνολικά μπήκε σήμερα στο στόχαστρο 13 βαλλιστικών πυραύλων και 17 ιρανικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι δεν στόχευσαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ και ότι οι ζημιές εκεί οφείλονται σε «δυσλειτουργία» του αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος. Ωστόσο ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε «ψευδείς» αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια «σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση».

Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom), το Ιράν εκτόξευσε επίσης πυραύλους στο Μπαχρέιν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν με πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ. Κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν απόψε ότι το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που φιλοξενεί ένα «κέντρο ελέγχου και διοίκησης» ενώ πλησίαζε τα ιρανικά χωρικά ύδατα, στον Κόλπο του Ομάν. H Centcom διέψευσε την πληροφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα ήταν «αμυντικά». Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είπε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί το ζήτημα του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, παραδεχόμενος όμως ότι η Τεχεράνη «δεν έχει δώσει το πράσινο φως».

«Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα θίγεται ξεκάθαρα σε ορισμένα από τα έγγραφα που ανταλλάχθηκαν, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει την τελική έγκρισή τους (σ.σ. των Ιρανών) μέχρι σήμερα το πρωί», είπε.