Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι δεν στοχοποίησαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε απόψε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πυρ εναντίον του αεροδρομίου του Κουβέιτ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο, ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από λάθος στο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αφού δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τους ιρανικούς πυραύλους.

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Ιράν: Η Τεχεράνη θα απαντήσει “αποφασιστικά” σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια

Το Ιράν θα απαντήσει με «αποφασιστικό και ανάλογο» τρόπο σε οποιαδήποτε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Κάνοντας λόγο και αυτός για «αποφασιστική απάντηση» στην περίπτωση νέας εχθρικής ενέργειας, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δικαιολόγησε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο Κουβέιτ, χωρίς να τις κατονομάσει ρητά. Στην ανάρτηση μιλά για «πλήγματα αυτοάμυνας σε τοποθεσίες τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός».

Το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ένα μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, μετέδωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση». Η Τεχεράνη δεν έχει στείλει ακόμη στην Ουάσιγκτον την απάντησή της στο τελευταίο προσχέδιο που της υποβλήθηκε.

Το πρόσωπο αυτό είπε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε μια διευθέτηση στην οποία θα «αγνοηθεί» ο Λίβανος.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο λόγος που η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ δεν ήταν επιτυχής, ήταν η άρνηση της Τεχεράνης να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά της.