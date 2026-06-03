Fars: Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις ΗΠΑ και Ιράν – Σε τέσσερις φάσεις η εφαρμογή της συμφωνίας, η «κόκκινη γραμμή» της Τεχεράνης

Ζωντανές παραμένουν οι διπλωματικές επαφές μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη χωρίς ωστόσο να έχει κλειδώσει ακόμα κάποια οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο τον Σαΐντ Ατζαρλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της διαπραγματευτικής αποστολής της Τεχεράνης, το πρόσφατο ναυάγιο του πρώτου γύρου των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ οφείλεται στην κατηγορηματική άρνηση της ιρανικής πλευράς να θέσει υπό διαπραγμάτευση το πυρηνικό της πρόγραμμα στην παρούσα φάση.

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Ο οδικός χάρτης της πιθανής συμφωνίας

Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμβιβασμό, η εφαρμογή της συμφωνίας προβλέπεται να εξελιχθεί σταδιακά, μέσω ενός αυστηρού μηχανισμού τεσσάρων φάσεων.

Φάση 1η: Κατάπαυση του πυρός

Προβλέπεται ο άμεσος τερματισμός του πολέμου και η πλήρης παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ιράν και των οργανώσεων του «Άξονα της Αντίστασης».

Φάση 2η: Άρση αποκλεισμών & οικονομικά μέτρα

Επικεντρώνεται στην εξομάλυνση της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ, την άρση των ναυτικών και εμπορικών αποκλεισμών, την κατάργηση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και τη μερική αποδέσμευση των «παγωμένων» κεφαλαίων της Τεχεράνης στο εξωτερικό.

Φάση 3η: Πυρηνικό πρόγραμμα & διεθνείς κυρώσεις

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Στο τραπέζι μπαίνουν τα πιο σύνθετα ζητήματα, τα οποία αφορούν το εύρος των γενικότερων οικονομικών κυρώσεων και το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Φάση 4η: Μηχανισμός εποπτείας

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Συγκροτείται ειδική επιτροπή παρακολούθησης, η οποία θα αναλάβει την εποπτεία της τήρησης των συμφωνηθέντων και θα ελέγχει τη συμμόρφωση όλων των πλευρών με τους όρους της συνθήκης.

Η «κόκκινη γραμμή» της Τεχεράνης

Παρά την κινητικότητα, το πρακτορείο Fars ξεκαθαρίζει πως η Τεχεράνη διατηρεί μια σκληρή «κόκκινη γραμμή» προκειμένου να βάλει την υπογραφή της.

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Η ιρανική ηγεσία διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία φόρμουλα συμφωνίας, εάν αυτή δεν περιλαμβάνει τον οριστικό τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο έδαφος του Λιβάνου.