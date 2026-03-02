Κύπρος: Έκτακτη οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ – Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση επίθεσης

Έκτακτη οδηγία για τους Αμερικανούς πολίτες που διαμένουν στην Κύπρο εξέδωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία, επικαλούμενη πληροφορίες για πιθανή απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου.

Η Πρεσβεία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, ενώ συνιστά την αποφυγή προσέλευσης στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής, εκτός εάν πρόκειται για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Cyprus: There is information about a possible drone threat to Paphos region. Do not come to the Embassy unless of an emergency. The U.S. Embassy in Nicosia urges U.S. citizens in Cyprus to stay alert and safe.



Σε περίπτωση που ακουστεί έκρηξη ή ενεργοποιηθούν οι σειρήνες, οι οδηγίες είναι σαφείς για την άμεση αναζήτηση καλύμματος.

Έτσι, όσοι βρίσκονται μέσα σε κτίρια πρέπει να μετακινηθούν στο χαμηλότερο επίπεδο, πρέπει να επιλέξουν χώρους με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους και παράθυρα, φροντίζοντας να κλείσουν όλες τις πόρτες και να παραμείνουν κοντά σε εσωτερικό τοίχο.

Αν κάποιος βρεθεί σε εξωτερικό χώρο, επιβάλλεται να αναζητήσει κάλυψη σε μια σταθερή κατασκευή ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να ξαπλώσει στο έδαφος προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέρια του.

Ιδιαίτερη προσοχή, συνιστά η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία και μετά από μια ενδεχόμενη αναχαίτιση, καθώς η πτώση συντριμμιών αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και οι πολίτες πρέπει να παραμένουν μακριά από οποιοδήποτε θραύσμα.

Παράλληλα, συστήνεται η αποφυγή περιοχών κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή κυβερνητικά κτίρια, η απομάκρυνση από παράθυρα και γυάλινες πόρτες, καθώς και ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των ενεργών ειδοποιήσεων.