Φιντάν: Το Αμερικανικό Κογκρέσο μπλόκαρε τις άδειες για την εξαγωγή κινητήρων του μαχητικού 5ης γενιάς ΚΑΑΝ

Στη διαδικασία της αδειοδότησης για τους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN, μίλησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατα τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στην Νέα Υόρκη.

Όπως υπογράμμισε ο Φιντάν η αδειοδότηση των κινητήρων του τουρκικού μαχητικού KAAN παραμένει σε εκκρεμότητα από το αμερικανικό Κογκρέσο. «Οι άδειες έχουν μπλοκάρει», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Οι άδειες πρέπει να εγκριθούν και οι κινητήρες να παραδοθούν ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγή του KAAN».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NEW: US Congress has blocked the export of engines that would be used for Turkey’s fifth generation aircraft Kaan, Turkish FM says pic.twitter.com/8hZWpiQoWn— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025

Σημαντική εξέλιξη σημειώνεται στο πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού πέμπτης γενιάς Kaan, με την Άγκυρα να προχωρά στην παραγωγή του δεύτερου πρωτότυπου αεροσκάφους, την ώρα που παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες γεωπολιτικές ισορροπίες γύρω από την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Το νέο πρωτότυπο, με την ονομασία P1, εντοπίστηκε στη φάση συναρμολόγησης σε φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, κατά την επίσκεψη υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας στις εγκαταστάσεις της TUSAŞ/TAI. Το αεροσκάφος αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση εντός του 2026, έναν χρόνο μετά την πρεμιέρα του πρώτου πρωτοτύπου.

İşte KAAN’ın ilk prototipi ve ikinci prototipi arasındaki farklar. https://t.co/O1gv6ZEXs7 pic.twitter.com/caXTuLxniN— Avionot (@avionot) September 26, 2025

Το πρόγραμμα Kaan αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την Τουρκία, η οποία επιδιώκει μέσω αυτού την ενίσχυση της αυτονομίας της στον τομέα της άμυνας και τη σταδιακή απεξάρτηση από εξωτερικές προμήθειες. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση κρίσιμων συστημάτων, όπως οι κινητήρες, θέτουν σημαντικά εμπόδια στην ολοκλήρωση του έργου.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σχολίασε τις εξελίξεις δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όσο αναπνέουμε, υπάρχει πάντα ελπίδα», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να συνεχίσει το πρόγραμμα, παρά τις διεθνείς πιέσεις και περιορισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, στο παρασκήνιο σημειώνονται έντονες διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 25 Σεπτεμβρίου, τέθηκε το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εφόσον η Άγκυρα διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Τραμπ φέρεται να πρότεινε την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ βάσει του νόμου CAATSA και την επανέναρξη των πωλήσεων προηγμένων μαχητικών F-35, υπό την προϋπόθεση της απομάκρυνσης της Τουρκίας από την ενεργειακή συνεργασία με τη Μόσχα. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2020, λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, το οποίο θεωρείται απειλή για την ασφάλεια των μαχητικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τμήμα της τουρκικής στρατηγικής κοινότητας εκτιμά ότι η πρόοδος του προγράμματος Kaan ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις αμερικανικές προσεγγίσεις, καθώς ένα πλήρως εγχώριο μαχητικό πέμπτης γενιάς θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά την εξάρτηση της Τουρκίας από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Φιντάν αποκάλυψε από τη Νέα Υόρκη πως οι ΗΠΑ ζήτησαν από την τουρκική εταιρεία κατασκευής drones Baykar να δημιουργήσει παραγωγική μονάδα εντός αμερικανικού εδάφους, ένα ενδεχόμενο που, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει απίθανο, καθώς η εταιρεία παραμένει υπό το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων.