Τρεις μαθήτριες τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Πίρκαλα, στη νοτιοδυτική Φινλανδία, και ο ύποπτος, μαθητής του εκπαιδευτικού ιδρύματος, συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι τρεις τραυματίες δεν φέρουν τραύματα που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νίνα Γιουούρακο.

Βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας δείχνει τον φερόμενο ως δράστη με μαύρα ρούχα και κουκούλα στο κεφάλι να βγαίνει από τις τουαλέτες και να επιτίθεται σε τρεις μαθήτριες, τις οποίες μαχαίρωσε.

❗️🔪🇫🇮 – On the morning of May 20, 2025, a 16-year-old male student carried out a knife attack at Vähäjärvi School in Pirkkala, Finland, injuring three fellow pupils.



