Τσάρλι Κερκ: Η προφητική ανάρτηση της συζύγου του πριν τη δολοφονία του – “Ο Θεός είναι το καταφύγιο και η δύναμή μας”

Η Erika Frantzve είδε να πυροβολείται μπροστά στα μάτια της ο σύζυγος της Τσάρλι Κερκ ο οποίοα κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο.

Η Frantzve ήταν στην πρώτη σειρά με τα δύο παιδιά της στην ομιλία του Κερκ στο πανεπιστήμιο της Γιούτα. Τον παρακολουθούσε, όπως έκανε τις περισσότερες φορές που ο νεαρός ακτιβιστής, ινφλουένσερ και συνιδρυτής του «Turning Point USA» είχε προγραμματισμένες ομιλίες.

Λίγες ώρες πριν η Frantzve είχε μοιραστεί στα social ένα εδάφιο της Βίβλου για την αναζήτηση βοήθειας κατά τη διάρκεια δυσκολιών.

«Ψαλμός 46:1 – Ο Θεός είναι το καταφύγιο και η δύναμή μας, μια πολύ παρούσα βοήθεια σε μπελάδες», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Erika Frantze, μάλιστα, δύο ημέρες πριν από τον θανάσιμο πυροβολισμό του συζύγου της είχε ανεβάσει πάλι ανάρτηση με ψαλμωδίες.

Erika Frantze: Ποια είναι η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ

Η Erika Frantze εργάστηκε ως μοντέλο και ηθοποιός. Μάλιστα, στέφθηκε και Μις Αριζόνα το 2012, όπως αναφέρει και στο βιογραφικό της. Πάντα όμως έκανε τα επαγγελματικά της βήμα με βάση την πίστη της και «στην καθοδήγησή μου από τον Θεό», όπως έχει πει.

Η Frantzve, η οποία έλαβε το Doctorate in Biblical Studies από το Πανεπιστήμιο Liberty, δημιούργησε επίσης το PROCLAIM, μια σειρά ρούχων με βάση την πίστη που φτιάχτηκε στις ΗΠΑ που «αντανακλά το όραμά της να ενδυναμώνει τα άτομα να φορούν την πίστη τους με αυτοπεποίθηση».

Η Erika Frantze και ο Τσάρλι Κερκ παντρεύτηκαν το 2021 και απέκτησαν δύο παιδιά, μία κόρη τριών ετών σήμερα και έναν γιο, ενός έτους. Από τη στιγμή μάλιστα που δολοφονήθηκε ο σύζυγός της, η Erika Frantze δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.