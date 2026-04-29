“Ήταν ήρεμος, δεν κατάλαβα ότι είχε 2 όπλα πάνω του” λέει ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον 89χρονο πιστολέρο (βίντεο)

Δύο “πρόσωπα” φαίνεται πως είχε ο 89χρονος που την Τρίτη 28/4 έσπειρε τον πανικό στο κέντρο της Αθήνας με τη διπλή ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Ο ηλικιωμένος, ανενόχλητος και χρησιμοποιώντας τρία ταξί, αφού πραγματοποίησε τις δύο επιθέσεις με την κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε, μετέβη στην Πάτρα, όπου τελικά συνελήφθη.

Ο οδηγός ταξί που τον παρέλαβε από το σπίτι του χθες, προτού ανοίξει πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, παραμένει σοκαρισμένος. Φίλος του μίλησε στο DEBATER και μετέφερε τι τού είπε ο οδηγός για τον 89χρονο πιστολέρο.

Η στιγμή που επιβιβάζεται στο ταξί:

“Τον ξέραμε. Ήταν ήσυχος στη γειτονιά. Δεν ενοχλούσε. Πάντα κυκλοφορούσε με καμπαρντίνα και πήγαινε και έπαιρνε καφέ. Ο φίλος μου τον μετέφερε με το ταξί χθες το πρωί. Πού να φανταστεί τι πήγαινε να κάνει. Είναι σε σοκ. Τον έτρεχαν στις ασφάλειες χθες. ‘Δεν κατάλαβα τίποτα. Ήταν ήρεμος και καθόλου ανήσυχος. Δεν κατάλαβα ότι είχε δύο όπλα πάνω του. Τρόμαξα μετά για αυτό που έκανε‘ μου είπε” ανέφερε ο φίλος του οδηγού ταξί.

Το προφίλ του 89χρονου πιστολέρο

Σύμφωνα με το Star, ο 89χρονος ήταν κοινωνικός, ήσυχος και φυσιολάτρης για συγγενείς, γείτονες και φίλους, εξπέρ στα όπλα και ψυχιατρικά ασθενής για τις Αρχές.

Πίσω από τον ήσυχο, όπως λένε οι μαρτυρίες, παππού που ζούσε για χρόνια στο εξωτερικό, φαίνεται ότι κρυβόταν ένας… εξπέρ στα όπλα. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εργαζόταν σε εργοστάσιο πυρίτιδας και γνώριζε από οξυγονοκολλήσεις.

Το κίνητρο του 89χρονου και το παρελθόν του

Όσον αφορά το κίνητρο των πράξεων του ο 89χρονος στις επιστολές που άφησε στη Λουκάρεως, αναφέρεται με πάθος στη διαμάχη του με τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει είχε δουλέψει στην Ελλάδα και στη συνέχεια πήγε πρώτα στην Γερμανία και ύστερα στην Αμερική, από όπου έλαβε τελικά σύνταξη 2.600 ευρώ, ενσωματωμένη και με τη σύνταξη από τη Γερμανία.

Στην Ελλάδα όμως δεν του εγκρίθηκε η χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης, με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, κάτι που αποφάσισε και το δικαστήριο όπου κατέφυγε.

Αυτό του είχε γίνει εμμονή και μάλιστα το 2018 είχε τσακωθεί με υπάλληλο στα δικαστήρια της Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να κληθεί από εισαγγελέα η αστυνομία για να του γίνουν συστάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης ότι τον Ιούνιο του 2018, σε ηλικία 81 ετών τότε, ο δράστης των επιθέσεων είχε πάρει άδεια οπλοκατοχής για κυνηγετικό όπλο με βεβαίωση ιδιώτη ψυχιάτρου ότι ήταν ικανός.

Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου όμως και αφού κατηγορήθηκε ότι άφησε σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα, μετά το επεισόδιο στο πλαίσιο της διαμάχης του για την σύνταξη του, δόθηκε εντολή για εγκλεισμό του σε δημόσιο ψυχιατρείο, όπου διαγνώστηκε ψυχική νόσος και νοσηλεύτηκε για λίγο διάστημα.

Τότε από την αστυνομία ανακλήθηκε η άδεια οπλοκατοχής και αφαιρέθηκε το κυνηγετικό όπλο. Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε σήμερα και το περίστροφο που είχε πάνω του την ώρα της σύλληψης ήταν, φυσικά, παράνομα και ερευνάται πως τα είχε προμηθευτεί.