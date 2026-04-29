Τα πρώτα λόγια του 89χρονου πιστολέρο μέσα από τη ΓΑΔΑ, “είχα προειδοποιήσει από το 2019” – Η εμμονή για τη σύνταξη

Υπερήλικας… πιστολέρο σκόρπισε τον τρόμο σε δημόσιες υπηρεσίες στο κέντρο της Αθήνας, τραυμάτισε πέντε άτομα με καραμπίνα και ανάγκασε το σύνολο της αστυνομικής δύναμης της πρωτεύουσας να τον αναζητά προκειμένου να συλληφθεί.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης 28/4 στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας ηλικίας 89 ετών με παρελθόν ψυχιατρικών προβλημάτων, πυροβόλησε τέσσερις εργαζόμενους.

Λίγο νωρίτερα είχε εισβάλει μέσα στο ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και είχε τραυματίσει έναν εργαζόμενο. Ο 89χρονος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο με ταξί, έχοντας κρύψει την καραμπίνα. Διένυσε μια απόσταση 5 χιλιομέτρων ενώ οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν, για να ανοίξει πυρ εντός του Πρωτοδικείου και στη συνέχεια να εγκαταλείψει το όπλο στο χώρο και να διαφύγει!

Ύστερα από περίπου 6 ώρες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν σε ξενοδοχείο της Πάτρας, όπου είχε πάει με ταξί.

Ο 89χρονος μεταφέρθηκε αργά το βράδυ από την Πάτρα στην Αθήνα και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου απολογήθηκε στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που χειρίζονται την υπόθεση και μετά τις 10 σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, ο 89χρονος αποκάλυψε στον δικηγόρο του Βασίλη Νουλέζα τον λόγο για τον οποίο προχώρησε σε αυτή την πράξη: «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο και λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου, από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές. Με προσέλαβαν ”Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;” Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο, είχα προειδοποιήσει από το 2019. Με είχαν κλείσει στο Δαφνί».

Το χρονικό του τρόμου και η σύλληψη στην Πάτρα

Στις 10:30 το πρωί της Τρίτης ο 89χρονος πυροβολεί έναν εργαζόμενο του ΈΦΚΑ. Μόλις ενημερώνεται το κέντρο της Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί μεταβαίνουν στην υπηρεσία που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί εντοπίζουν αιμόφυρτο έναν υπάλληλο στον οποίο παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο ηλικιωμένος αρχικά απομακρύνθηκε πεζός, ενώ στην συνέχεια διαπιστώθηκε πως επιβιβάστηκε σε ταξί. Στις 11:17, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, δέχεται νέα κλήση για ένοπλο άτομο που εισήλθε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως και τραυμάτισε τέσσερις γυναίκες υπαλλήλους.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως, «από την πρώτη στιγμή του επεισοδίου, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής. Η προτεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων».

Μετά από έξι ώρες αναζητήσεων, ο 89χρονος άνδρας εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, έχοντας στην κατοχή του ένα 38αρι περίστροφο πλήρους φυσιγγίων.

Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, μετά τους πυροβολισμούς στον Πρωτοδικείο, πλήρωσε 200 ευρώ σε ταξί που τον μετέφερε στην αχαϊκή πρωτεύουσα με σκοπό να διαφύγει στην γειτονική Ιταλία.

Η πολυετής διαμάχη του 89χρονου με τον ΕΦΚΑ για την τρίτη σύνταξη

Όσον αφορά στο κίνητρο των πράξεων του ο 89χρονος στις επιστολές που άφησε στη Λουκάρεως, αναφέρεται με πάθος στη διαμάχη του με τον ΕΦΚΑ.

Όπως γράφει είχε δουλέψει στην Ελλάδα και στη συνέχεια πήγε πρώτα στην Γερμανία και ύστερα στην Αμερική, από όπου έλαβε τελικά σύνταξη 2.600 ευρώ, ενσωματωμένη και με τη σύνταξη από τη Γερμανία.

Στην Ελλάδα όμως δεν του εγκρίθηκε η χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης, με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, κάτι που αποφάσισε και το δικαστήριο όπου κατέφυγε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ποσό που θεωρούσε ότι του οφειλόταν ήταν περίπου 100 ευρώ. Κι αυτό παρόλο που ήδη λάμβανε δύο συντάξεις: μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ύψους περίπου 2.500 ευρώ, και μία μικρότερη από τη Γερμανία.

Αυτό του είχε γίνει εμμονή και μάλιστα το 2018 είχε τσακωθεί με υπάλληλο στα δικαστήρια της Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να κληθεί από εισαγγελέα η αστυνομία για να του γίνουν συστάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης ότι τον Ιούνιο του 2018, σε ηλικία 81 ετών τότε, ο δράστης των επιθέσεων είχε πάρει άδεια οπλοκατοχής για κυνηγετικό όπλο με βεβαίωση ιδιώτη ψυχιάτρου ότι ήταν ικανός.

Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου όμως και αφού κατηγορήθηκε ότι άφησε σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα, μετά το επεισόδιο στο πλαίσιο της διαμάχης του για την σύνταξη του, δόθηκε εντολή για εγκλεισμό του σε δημόσιο ψυχιατρείο, όπου διαγνώστηκε ψυχική νόσος και νοσηλεύτηκε για λίγο διάστημα.

Τότε από την αστυνομία ανακλήθηκε η άδεια οπλοκατοχής και αφαιρέθηκε το κυνηγετικό όπλο.

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελεών: «Η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της»

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τονίζει ότι το περιστατικό ανέδειξε «με τον χειρότερο δυνατό τρόπο» την έλλειψη κατάλληλων μέτρων προστασίας για δικαστικούς υπαλλήλους, λειτουργούς, δικηγόρους αλλά και πολίτες που βρίσκονται καθημερινά στα δικαστήρια.

Παράλληλα, υπενθυμίζει πως «σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης».

Καταλήγοντας τονίζει, « δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της»! Ο δράστης της διπλής ένοπλης επίθεσης, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.