Σε κλοιό κινητοποιήσεων ΕΦΚΑ και δικαστήρια μετά τις επιθέσεις του 89χρονου – “Ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας”

Ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων είναι η σημερινή για τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ και τους δικαστικούς υπαλλήλους, στον απόηχο των χθεσινών ένοπλων επιθέσεων του 89χρονου, που άφησαν πίσω πέντε τραυματίες.

Και οι δύο κλάδοι διαμαρτύρονται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, το τέλος του κοινωνικού αυτοματισμού σε βάρος τους και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο χώρο εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων

Οι διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας οδήγησαν την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) στη λήψη απόφασης για πανελλαδική δίωρη στάση εργασίας, «από 09:00-11:00 π.μ. με ταυτόχρονη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, διαμαρτυρόμενοι για τις ανύπαρκτες συνθήκες ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στα Δικαστήρια».

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ καταδικάζει τις διαδοχικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα σε τρεις μόλις ημέρες σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Το βράδυ του Σαββάτου 25/4/2026, είχαμε επίθεση στις εγκαταστάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από ομάδα αγνώστων ατόμων που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, όπως θραύση τζαμιών με βαριοπούλα και φθορές με μπογιές στον εξωτερικό χώρο και γενικά σημαντικές υλικές ζημιές».

Για το περιστατικό της Τρίτης 28/4/2026, επισημαίνει πως: «οπλισμένος με καραμπίνα 89χρονος άνδρας, αφού τραυμάτισε στο πόδι υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην περιοχή Κεραμεικού, στη συνέχεια, ο ίδιος φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέβη στην περιοχή της Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε τέσσερις γυναίκες Δικαστικούς Υπαλλήλους, στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο τραυματισμός του υπαλλήλου στον ΕΦΚΑ αντιμετωπίστηκε και η κατάσταση του κρίνεται καλή, ενώ οι τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο, μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, που επιβεβαιώνουν στην πράξη τις ειδικές και δύσκολες συνθήκες εργασίας που βιώνουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, τα περισσότερα δικαστήρια της χώρας είναι κυριολεκτικά απροστάτευτα σε κάθε είδους κακόβουλη συμπεριφορά και οι εργαζόμενοι σ΄ αυτά Δικαστικοί Υπάλληλοι και Δικαστικοί Λειτουργοί βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Παράλληλα, καλούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πριν φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα, να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά».

Απεργία στον ΕΦΚΑ

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, αναφέρει ότι σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ που καλύπτονται συνδικαλιστικά από το πρωτοβάθμιο σωματείο-μέλος της, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στον ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ) και καλεί «σε δυναμικό και μαζικό “παρών” στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα (Υπουργείο Εργασίας, 12 μ.) και στην υπόλοιπη χώρα, μετά την ένοπλη επίθεση στην Τοπική Διεύθυνση ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και τον τραυματισμό συναδέλφου που εργάζεται στο Τμήμα Μητρώου ως συμβασιούχος Προγράμματος της ΔΥΠΑ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι: «Εκφράζει επίσης τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο που τραυματίστηκε και σε όλους τους συναδέλφους που βίωσαν την επίθεση και κλήθηκαν να τη διαχειριστούν.

Η σημερινή επίθεση, όπως και όλες οι προηγούμενες σε συναδέλφους μας, είναι το αποτέλεσμα του κοινωνικού αυτοματισμού που διαχρονικά υποδαυλίζεται από τις κυβερνήσεις και έχει μετατρέψει τους δημοσίους υπαλλήλους σε σάκο του μποξ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Τεμπέληδες, βολεμένοι και δυνάστες δημόσιοι υπάλληλοι”, “κόπρος του Αυγεία”, άρση της μονιμότητας, νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους “διεφθαρμένους” και “ανυπότακτους” – όλα κομμάτια του παζλ για την επιβολή σιωπητηρίου σε όσους αντιστέκονται και ορθώνουν το ανάστημά τους.

Το σημερινό συμβάν δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό – είναι κομμάτι της καθημερινότητας που βιώνουμε κατά την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών στις βαθιά υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπου καθημερινά εκτονώνεται η λαϊκή αγανάκτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαιτούμε:

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για πραγματική ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών – Γενναίες δαπάνες για Δημόσια Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Προστασία, κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες ως αποκλειστικά δημόσια αγαθά για όλο τον λαό.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους – Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής ή επισφαλούς απασχόλησης – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Δημόσιο – Μετατροπή όλων των ΙΔΟΧ συμβάσεων σε ΙΔΑΧ.

Μόνιμο προσωπικό στις υπηρεσίες ασφάλειας και καθαριότητας των δημόσιων υπηρεσιών – Ουσιαστικός έλεγχος της ασφάλειας και υγιεινής σε όλους τους χώρους εργασίας.

Αποκλειστικά δημόσια κοινωνικά αγαθά για όλους με εργατικό έλεγχο – Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Γενναίες αυξήσεις σε μισθούς , συντάξεις και επιδόματα, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια , την ενεργειακή και διατροφική φτώχεια, την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος.

Ολοκληρωμένη Σύγχρονη Στεγαστική Πολιτική για την πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή κατοικία.

Επιδοματική Πολιτική πραγματικών προνοιακών παρεμβάσεων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Να καταργηθεί το Νέο Πειθαρχικό "Δίκαιο" και όλο το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην αξιολόγηση».

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελεών: «Η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της»

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τονίζει ότι το περιστατικό ανέδειξε «με τον χειρότερο δυνατό τρόπο» την έλλειψη κατάλληλων μέτρων προστασίας για δικαστικούς υπαλλήλους, λειτουργούς, δικηγόρους αλλά και πολίτες που βρίσκονται καθημερινά στα δικαστήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, υπενθυμίζει πως «σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης».

Καταλήγοντας τονίζει, « δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της»! Ο δράστης της διπλής ένοπλης επίθεσης, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.