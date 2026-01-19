Επί ποδός 1.500 στρατιώτες για ενδεχόμενη αποστολή στη Μινεσότα

Σε κατάσταση ετοιμότητας είναι 1.500 στρατιώτες, μετά από εντολή του Πενταγώνου, προκειμένου να επιχειρήσουν στη Μινεσότα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act) για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ πολιτειακών αρχών και ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με αφορμή τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μητέρας από τη Μινεάπολη, η οποία σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι στρατιώτες που τέθηκαν σε επιφυλακή φέρονται να ανήκουν στην 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, με έδρα την Αλάσκα. Το Πεντάγωνο, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε επισήμως τον αριθμό των στρατιωτών.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι «το Υπουργείο Πολέμου είναι πάντοτε έτοιμο να εκτελέσει τις εντολές του αρχιστράτηγου, εφόσον του ζητηθεί», διευκρινίζοντας πως, προς το παρόν, δεν υπάρχει ενεργό σχέδιο αποστολής στρατευμάτων στη Μινεσότα.

Η πιθανότητα στρατιωτικής παρουσίας στους δρόμους της Μινεάπολης έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως «σοκαριστικό βήμα», προειδοποιώντας ότι θα επιδεινώσει το κλίμα. «Ξέρετε τι προκαλεί μεγαλύτερο χάος; Η παρουσία χιλιάδων πρακτόρων της ICE, της Συνοριοφυλακής και, ενδεχομένως, του στρατού στους δρόμους μας», δήλωσε.

Η ένταση κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες, αφότου ο Τραμπ απείλησε δημοσίως ότι θα ενεργοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης, εάν «διεφθαρμένοι πολιτικοί» δεν «επιβάλουν τον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους». Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε να μετριάζει τη ρητορική του, ωστόσο ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, σημειώνοντας ότι αν ο πρόεδρος προχωρήσει σε αυτήν την απόφαση, θα έχει την πλήρη στήριξη του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στο μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν έντονη δυσφορία της κοινής γνώμης απέναντι στις πρακτικές της ICE. Πλειοψηφικά ποσοστά Αμερικανών θεωρούν ότι η υπηρεσία λειτουργεί με υπερβολική σκληρότητα, ενώ πάνω από τους μισούς αποδοκιμάζουν συνολικά τον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής. Η κοινωνική πίεση εντείνεται καθώς χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν αναπτυχθεί στην πολιτεία.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ ζήτησε από τον Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ να τερματίσουν αυτό που χαρακτήρισε «κατοχή», καλώντας παράλληλα τους πολίτες σε ειρηνικές διαμαρτυρίες. Από την πλευρά του, ο Μπλανς κατηγόρησε τον Γουόλζ και τον Φρέι ακόμη και για «τρομοκρατία», με το υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινά έρευνα σε βάρος τους για φερόμενη παρεμπόδιση του έργου των ομοσπονδιακών αρχών.