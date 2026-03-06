Πώς το Ισραήλ εξόντωσε τον Χαμενεΐ – Οι πύραυλοι από το διάστημα και το ψυχολογικό τρικ με την “αποχώρηση” των στρατηγών

Κίνηση στρατηγικής ακρίβειας και αιφνιδιασμού αποτέλεσε η εξόντωση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, η οποία επετεύχθη χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία και τον ψυχολογικό πόλεμο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail, η επιχείρηση ξεκίνησε με μια απλή αλλά πανέξυπνη στρατηγική: να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι Ισραηλινοί στρατηγοί θα αποχωρήσουν από τα πόστα τους για το Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα το Ισραήλ διέδωσε εικόνες και ανακοινώσεις που παρουσίαζαν τους στρατηγούς του να επιστρέφουν στα σπίτια τους για το παραδοσιακό δείπνο Σαμπάτ. Η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο να ξεγελάσει την ιρανική ηγεσία, δίνοντάς τους την αίσθηση ότι το Ισραήλ δεν σχεδίαζε καμία επιθετική ενέργεια.

Ωστόσο, οι στρατηγοί επέστρεψαν κρυφά και, με την κατάλληλη μεταμφίεση, προετοίμασαν την τελική επίθεση. Το Σάββατο το πρωί, οι Ισραηλινοί πιλότοι απογειώθηκαν από τις βάσεις τους και, μετά από δύο ώρες πτήσης, έφτασαν στη θέση τους πάνω από την Τεχεράνη.

Ομοβροντία πυραύλων

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν μια ομοβροντία 30 πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων υπερσύγχρονων Blue Sparrows, οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι την άκρη του διαστήματος πριν χτυπήσουν τους στόχους τους. Έτσι οι Ισραηλινοί έπληξαν τους στόχους τους στην καρδιά της Τεχεράνης σκοτώνοντας τον Χαμενεΐ στο συγκρότημα που βρισκόταν.

Οι πύραυλοι αυτοί, που αναπτύχθηκαν για να ξεπερνούν τα πιο προηγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας, διαθέτουν την ικανότητα να φτάνουν σε πολύ υψηλά υψόμετρα και να επανέρχονται στην ατμόσφαιρα, καθιστώντας τους εξαιρετικά δύσκολους στόχους για τα συστήματα άμυνας του αντιπάλου.

Η στρατηγική αυτή, συνδυάζοντας την αποπροσανατολιστική κίνηση του Σαββάτου και την υπερσύγχρονη τεχνολογία, επέτρεψε στο Ισραήλ να εξαπολύσει μια επίθεση που αιφνιδίασε εντελώς την ιρανική ηγεσία.