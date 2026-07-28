Τραμπ για τα F-35 στον Ερντογάν: “Καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανένας δεν θα μας πει τι πρέπει να πουλήσουμε”

Στην πιθανότητα οι ΗΠΑ να πουλήσουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας εμμέσως στην αντίθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως δήλωσε ο Τραμπ, «η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ καλός σύμμαχος, κανείς δεν θα μας πει τί πρέπει να πουλήσουμε».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη βαθιά αντιπαλότητα μεταξύ της κυβέρνησης Ερντογάν και του Ισραήλ.

«Η Τουρκία δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς το Ισραήλ. Το γνωρίζετε αυτό, σωστά;» ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το FOX NEWS.

«Η Τουρκία υπήρξε εξαιρετική. Είναι, παρεμπιπτόντως, μια πολύ ισχυρή χώρα. Διαθέτει έναν τεράστιο στρατό, έναν πολύ μεγάλο και πολύ ισχυρό στρατό, και έχει πολύ αξιόλογο εξοπλισμό» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ακούστε το απόσπασμα για τα F-35 και την Τουρκία στο 9:57 του παρακάτω ηχητικού:

Πάντως, παρά την απόρριψη της θέσης του Νετανιάχου για την Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε επίσης τις επιδόσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού κατά τη σύγκρουση με το Ιράν.

«Αλλά ο Μπίμπι υπήρξε εξαιρετικός», είπε και συνέχισε: «Ήταν πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Και αν κοιτάξετε το Ιράν σήμερα, βρίσκεται στο 8% αυτού που ήταν πριν από τέσσερις μήνες. Βρίσκεται στο 8% αυτού που ήταν πριν από τέσσερις μήνες. Θα δούμε, λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά».