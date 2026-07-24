Από τη “μαφία της Κρήτης” στη “φάμπρικα” παραποιημένων εγγράφων – “Βάφτιζαν” ναρκέμπορους… τοξικοεξαρτημένους

«Φάμπρικα» παραποιημένων εγγράφων με τα οποία εμφάνιζαν άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, ως… «τοξικοεξαρτημένους», φέρεται να είχαν στήσει στην Κρήτη, ένας ιατροδικαστής, και ο διευθυντής του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να λάμβαναν χρηματικά ποσά προκειμένου να προχωρούν στην παραποίηση των εγγράφων, ώστε οι «πελάτες» τους να πέφτουν στα «μαλακά», όταν προσέρχονταν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη «μαφία της Κρήτης» στα ψευδή έγγραφα

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων που προχώρησαν στην προσαγωγή των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα των παραποιημένων εγγράφων, έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας πληροφορίες για την δράση τους, από στοιχεία που είχαν συλλέξει, κατά την διάρκεια της εξάρθρωση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης», που είχε εξαρθρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τότε είχαν συλληφθεί συνολικά 49 άτομα με τον τζίρο από τις παράνομες δραστηριότητες τους, να φτάνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της «μαφίας της Κρήτης» είχαν κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και αγοραπωλησίες οικοπέδων- φιλέτων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παραποιημένων εγγράφων που εμφάνιζαν ναρκέμπορους, σύμφωνα με την δικογραφία, ως τοξικοεξαρτημένους, φέρονται να έχουν αναφερθεί στις νόμιμες συνακροάσεις που είχαν πραγματοποιήσει αστυνομικοί, κατά την διάρκεια της εξάρθρωσης της «μαφίας της Κρήτης».

Σε βάρος του ιατροδικαστή και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση και το πρωί της προσεχούς Δευτέρας 27/7, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.