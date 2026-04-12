ΕΕ για πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν: Η διπλωματία είναι “απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν”
"Χαιρετίζουμε το Πακιστάν για τις προσπάθειές του διαμεσολάβησης"
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πεπεισμένη πως η διπλωματία είναι “απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν” στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ανουάρ ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις, μετά την αποτυχία των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
“Χαιρετίζουμε το Πακιστάν για τις προσπάθειές του διαμεσολάβησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, δεδομένου του εύρους των συμφερόντων και ανησυχιών της, σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της”, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις