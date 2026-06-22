Ε.Ε.: «Φρένο» στα δωρεάν δέματα από Temu και Shein – Δασμός 3 ευρώ από 1η Ιουλίου

Ανατροπές στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει ο νέος κανονισμός που φέρει την υπογραφή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από την 1η Ιουλίου 2026, καταργείται οριστικά η απαλλαγή από δασμούς για δέματα αξίας έως 150 ευρώ και θεσπίζεται προσωρινός τελωνειακός δασμός 3 ευρώ, επηρεάζοντας άμεσα τις αγορές από δημοφιλείς πλατφόρμες όπως οι Temu, Shein, AliExpress και Trendyol, καθώς και από ηλεκτρονικά καταστήματα των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Το μέτρο θα εφαρμοστεί καθολικά και στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε., έχοντας ως στόχο την ανάσχεση του τεράστιου όγκου μικροδεμάτων που εισρέουν καθημερινά στην ευρωπαϊκή αγορά και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού υπέρ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Το μεταβατικό αυτό καθεστώς θα παραμείνει σε ισχύ έως την 1η Ιουλίου 2028, οπότε αναμένεται να λειτουργήσει το νέο ευρωπαϊκό σύστημα τελωνειακών δεδομένων.

Πώς θα υπολογίζεται η χρέωση – Η παγίδα των «κατηγοριών»

Η βασικότερη διάταξη του νέου κανονισμού προβλέπει ότι η χρέωση των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ανά δέμα, αλλά ανά διαφορετική τελωνειακή κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται στην παραγγελία.

Αν μια αποστολή περιέχει μία μεταξωτή και δύο μάλλινες μπλούζες, τα προϊόντα κατατάσσονται σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες. Συνεπώς, ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με 6 ευρώ (2 x 3€), παρότι πρόκειται για ένα ενιαίο δέμα.

Αντίθετα, αν το δέμα περιέχει πολλαπλά τεμάχια που ανήκουν ακριβώς στην ίδια τελωνειακή κατηγορία, η επιβάρυνση θα είναι σταθερά 3 ευρώ.

Ο δασμός θα εφαρμόζεται κανονικά ακόμη και για προϊόντα που αποστέλλονται από αποθήκες των εταιρειών αυτών εντός της Ε.Ε., μέχρι να εκδοθεί ειδική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τις τελωνειακές αποθήκες.

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Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις αναμένονται στα αντικείμενα πολύ χαμηλής αξίας, καθώς το σταθερό τέλος των 3 ευρώ αυξάνει κατακόρυφα το τελικό τους κόστος.

Σύμφωνα με το ενωσιακό δασμολόγιο TARIC, η κατάργηση της ατέλειας θα επιφέρει μεσοσταθμική αύξηση 15% έως 30% στο κόστος των μικροαγορών.

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Ξεκάθαρος δασμός και όχι έξοδα διαχείρισης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει σε αυστηρό τόνο ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί καθαρό τελωνειακό δασμό και όχι κάποιο «τέλος διαχείρισης» των ταχυδρομικών εταιρειών.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης των τελωνείων, εξετάζεται σε ξεχωριστό επίπεδο η μεταγενέστερη επιβολή πρόσθετου τέλους διακίνησης.