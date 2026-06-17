Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 4,9% στην Ελλάδα – Στο 3,3% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο 4,9% διαμορφώνεται ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6).

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Μάιο του 2026, έναντι 3,0% τον Απρίλιο. Την περασμένη χρονιά κατά το ίδιο διάστημα, ο ρυθμός βρισκόταν στο 1,9%.

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Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 3,3% τον Μάιο του 2026, σημειώνοντας αύξηση από το 3,2% του Απριλίου. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,2%. Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (1,1%), τη Δανία και την Τσεχία (και στις δύο 1,8%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,7%), τη Βουλγαρία (6,3%) και τη Λιθουανία (5,1%). Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έντεκα κράτη μέλη και αυξήθηκε σε δεκαέξι.

Η μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης προήλθε και τον Μάιο από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος πρόσθεσε 1,61 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό δείκτη.

Ακολούθησε η ενέργεια, η οποία συνέβαλε κατά 0,98 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εξακολουθούν να επηρεάζουν το επίπεδο των τιμών.

Θετική συμβολή είχαν επίσης τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός, που πρόσθεσαν 0,36 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας με 0,23 ποσοστιαίες μονάδες.