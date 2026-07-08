Δίχως τέλος οι απειλές του Ιράν: “Κάθε βάση που διευκολύνει επίθεση των ΗΠΑ είναι νόμιμος στόχος”

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν σήμερα ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν θα είναι “νόμιμος στόχος”, μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών παρά τη συμφωνία που έχει σκοπό να θέσει τέλος στον πόλεμο.

“Κάθε υποστήριξη που παρέχεται στον επιθετικό αμερικανικό στρατό για να παραβιάσει την κυριαρχία και το έδαφος του ισλαμικού Ιράν θα είναι νόμιμος στόχος των ενόπλων δυνάμεων”, ανέφερε σε ανακοίνωση το ιρανικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων.

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Στο μεταξύ, ένα μέλος του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε από τα πλήγματα που διενήργησαν σήμερα οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

“Ένα μέλος των Φρουρών, ο Μοχαμάντ Ρεζά Χαζινί, επλήγη από θραύσματα οβίδας και έπεσε μάρτυρας ενώ αντιμετώπιζε εχθρικά drones” στη Μαχσάχρ, μια πόλη λιμάνι όχι μακριά από το Ιράκ, μετέδωσε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το Κατάρ, μία από τις χώρες που μεσολαβούν στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταδίκασε τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ιράν στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σε ανταπόδοση των αμερικανικών επιθέσεων στο έδαφός του, και κάλεσε να υπάρξει αποκλιμάκωση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ υπογράμμισε “την ανάγκη να προστατευθεί η περιοχή από τις επιπτώσεις αυτών των αδικαιολόγητων επιθέσεων, να υπάρξει συνέχεια στον δρόμο του διαλόγου και της διπλωματίας, να μειωθούν οι εντάσεις και να κεφαλαιοποιηθούν όσα εξασφαλίστηκαν στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας” Ιράν-ΗΠΑ της 17ης Ιουνίου.

Από την πλευρά της η Κίνα προειδοποίησε ότι μια “επανάληψη των εχθροπραξιών” ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και την ανακοίνωση περί ιρανικών αντιποίνων κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

“Η επανάληψη των εχθροπραξιών δεν είναι προς το συμφέρον καμίας από τις πλευρές. Τα στρατιωτικά μέσα δεν θα επιλύσουν τα βασικά προβλήματα. Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να εφαρμόσουν το μνημόνιο συμφωνίας που έχει ήδη υπογραφεί, να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης και να αποφύγουν να καταφύγουν στη δύναμη”, δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

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Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν σε απάντηση για ιρανικά πυρά εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά το Ορμούζ, προκαλώντας σήμερα τα αντίποινα της Τεχεράνης η οποία δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Καταγγέλλοντας «ιρανικές επιθέσεις» και μια «κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά «ισχυρών πληγμάτων» εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν «περισσότερους από 80 στόχους», μεταξύ των οποίων «ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).