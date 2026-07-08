Ανεβαίνει ξανά το πετρέλαιο μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους – Στα 76 δολάρια το Brent

Σε ανοδικό έδαφος κινούνται ξανά οι τιμές του πετρελαίου, μετά τη νέα αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων.

Οι αμερικανικές επιθέσεις σε πάνω από 80 στόχους του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας ήρθαν ως απάντηση στα πλήγματα κατά τριών εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

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Επίσης, έγιναν στον απόηχο της απόφασης της Ουάσιγκτον να ανακαλέσει την απαλλαγή από τις κυρώσεις που έδινε στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να πουλά πετρέλαιο, ακυρώνοντας ένα βασικό στοιχείο της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 8/7, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον Αύγουστο σημείωναν άνοδο 2,87%, φτάνοντας τα 72,46 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent για παράδοση τον Σεπτέμβριο ενισχύθηκαν κατά 2,75%, στα 76,18 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης 8/7 ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια «σειρά ισχυρών επιθέσεων» κατά του Ιράν, αφού τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ δέχθηκαν επίθεση την Τρίτη. Παράλληλα προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει «βαρύ τίμημα» για τη στόχευση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

«Οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η επιθετική συμπεριφορά του Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και συνιστά σαφή παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο X.

Τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν απειλούν να τινάξουν στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα και είχε επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.