Τραγωδία στην Κόρινθο: 35χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Έρευνα των Αρχών για τα αίτια του θανάτου του
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου ένας 35χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στην Κόρινθο.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, συγγενικό του πρόσωπο τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πολίτης κάλεσε τις αρχές μέσω του 112 και άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο 35χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
πηγή στην Google
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