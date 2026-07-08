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Αμήχανη στιγμή για τον Μακρόν: Πήγε να φιλήσει το χέρι της Εμινέ Ερντογάν αλλά δεν τον άφησε (βίντεο)

Κατά την υποδοχή του στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας

Αμήχανη στιγμή για τον Μακρόν: Πήγε να φιλήσει το χέρι της Εμινέ Ερντογάν αλλά δεν τον άφησε (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Πρωταγωνιστής σε μια άβολη στιγμή ήταν ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την υποδοχή του στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας, την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρόεδρος, μετά τη χειραψία του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιχείρησε να χαιρετήσει τη σύζυγο του Τούρκου προέδρου Εμινέ Ερντογάν με χειροφίλημα, μια κίνηση που συνηθίζεται σε ορισμένες επίσημες περιστάσεις.

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Ωστόσο, η σύζυγος του Ερντογάν τράβηξε διακριτικά αλλά επίμονα το χέρι της, αποτρέποντας την ολοκλήρωση της ευγενικής χειρονομίας, με τη στιγμή να καταγράφεται από τις κάμερες.

Ο Γάλλος πρόεδρος στη συνέχεια χαμογελά αμήχανα, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που βρίσκεται δίπλα τους, παρακολουθεί τη σκηνή ανέκφραστος, χωρίς να αντιδρά. 

Το στιγμιότυπο έγινε viral καθώς η αντίδραση της συζύγου του Τούρκου προέδρου θεωρήθηκε από πολλούς ως μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή κατά την τελετή υποδοχής.

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