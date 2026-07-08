“Φλέγεται” ξανά ο Κόλπος: Οι ΗΠΑ χτύπησαν το Ιράν που απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται ξανά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παρά την προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν τις συνεχιζόμενες συνομιλίες.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι τελευταίες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ.

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Ο ιρανικός στρατός δηλώνει ότι ανταπέδωσε τα πλήγματα, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ με πυραύλους και drones.

Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Όταν έχεις μια κατάπαυση του πυρός και το Ιράν βασικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, πιστεύω ότι έχει εντελώς κρίσιμη σημασία οι ΗΠΑ να αντιδράσουν σθεναρά», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν σε απάντηση για ιρανικά πυρά εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά το Ορμούζ, προκαλώντας σήμερα τα αντίποινα της Τεχεράνης η οποία δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Καταγγέλλοντας «ιρανικές επιθέσεις» και μια «κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά «ισχυρών πληγμάτων» εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν «περισσότερους από 80 στόχους», μεταξύ των οποίων «ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Το Ιράν, όπου τα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο χθες, Τρίτη, για εκρήξεις σε εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε αμέσως τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον αυτής της «παραβίασης» του πρωτοκόλλου συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντα και την εθνική ασφάλειά του», σύμφωνα με δήλωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

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Η τελευταία ανταλλαγή πυρών, η οποία δοκιμάζει την εύθραυστη εκεχειρία, είναι η σφοδρότερη από τα τέλη του περασμένου μήνα και σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Μέση Ανατολή: Πλήγματα του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Μερικές ώρες αργότερα, σήμερα, οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

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«Σε μια πρώτη απάντηση» στα αμερικανικά πλήγματα, «το Πολεμικό Ναυτικό και η Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» πραγματοποιησαν κοινή επιχείρηση με τη βοήθεια πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών πληττοντας 85 στρατηγικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» και καταρρίποντας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο τηλεοπτικό σταθμό Irib.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, χωρίς να διευκρίνισουν την προέλευση τους.

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Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ εξέφρασε σε ανακοίνωσή του “την απερίφραστη καταδίκη και καταγγελία των επαναλαμβανόμενων και παράνομων επιθέσεων του Ιράν”, προσθέτοντας ότι “η συνέχιση των θρασύτατων αυτών επιθέσεων –σε μια στιγμή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες αποκλιμάκωσης –υπονομεύει συστηματικά τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη μείωση των εντάσεων”.

Το Κουβέιτ σημείωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας του.