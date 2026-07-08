Ρούτε: “Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες – Πλήρης δέσμευση του Τραμπ στο ΝΑΤΟ”

Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Όταν έχεις μια κατάπαυση του πυρός και το Ιράν βασικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, πιστεύω ότι έχει εντελώς κρίσιμη σημασία οι ΗΠΑ να αντιδράσουν σθεναρά», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προσπάθησε σήμερα να καθησυχάσει σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στους κόλπους της συμμαχίας, τη στιγμή που οι ευρωπαίοι σύμμαχοι περιμένουν ανήσυχοι την εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα μιας τεταμένης συνόδου κορυφής στην Άγκυρα.

Ποιος θα είναι άραγε ο τόνος του Τραμπ; Συμφιλιωτικός, όπως το 2025 στη Χάγη, όπου έκανε λόγο για μια «μνημειώδη επιτυχία» μετά τη δεύσμευση χωρών να αφιερώσουν στην ασφάλεια τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ τους; Καυστικός, ακόμη και καθαρά απειλητικός, όπως τους τελευταίος μήνες, που έχει καταφερθεί εναντίον των Ευρωπαίων που δεν στηρίζουν τη στρατιωτική επιχείρησή του εναντίον του Ιράν;

Ερωτηθείς για τις επανειλημμένες επικρίσεις, ακόμη και χθες, Τρίτη, στην Άγκυρα, του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της συμμαχίας, ο γενικός γραμματέας της, ο Μαρκ Ρούτε, απέρριψε σήμερα, όπως συνηθίζει, την ιδέα ότι αυτές θέτουν σε κίνδυνο αυτή την τελευταία.

«Υπάρχει πλήρης δέσμευση» των Ηνωμένων Πολιτειών στους κόλπους της συμμαχίας, υπογράμμισε, εγκωμιάζοντας το ρόλο που διαδραματίζει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στην εξουσία.

«Ας είμαστε ειλικρινείς: το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενθαρρύνει τους Καναδούς και τους Ευρωπαίους (να δαπανήσουν περισσότερα) αληθινά βοήθησε», υποστήριξε. «Είναι μια μεγάλη νίκη για τον αμερικανό πρόεδρο», πρόσθεσε χρησιμοποιώντας μια διατύπωση που θα ηχήσει γλυκά στα αυτιά του ενοίκου του Λευκού Οίκου.