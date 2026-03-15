Daily Mail: «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε για χειρουργείο στη Ρωσία σύμφωνα με τα Μέσα Ενημέρωσης του Κουβέιτ»

Μια νέα τροπή στην υπόθεση με την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δίνει η Daily Mail επικαλούμενη τα Μέσα Ενημέρωσης του Κουβέιτ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της «τα μέσα ενημέρωσης του Κουβέιτ ισχυρίζονται ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι», ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προφανώς δεν γνωρίζει ούτε ότι υπάρχει πόλεμος ούτε ότι είναι ο νέος ηγέτης της χώρας.

Οι τραυματισμοί του ανάγκασαν την αεροπορική του μεταφορά στη Ρωσία για μια επέμβαση «την οποία προσέφερε προσωπικά ο Πούτιν », σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Jarida.

Η αποστολή να φύγει κρυφά ο νέος Αγιατολάχ από τη χώρα είχε σκοπό να παραμείνει άκρως απόρρητη και περιελάμβανε την επιβίβασή του σε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα από τα προεδρικά ανάκτορα του Πούτιν όπου υποβλήθηκε σε «επιτυχημένη» χειρουργική επέμβαση.

Η αναφορά παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αλλά το Al-Jarida ισχυρίζεται ότι έλαβε τις πληροφορίες του από μια «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν».

«Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην αμερικανική επιχείρηση «Επική Οργή», πρόσθεσε η πηγή, και τα τραύματά του δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο Ιράν, ενώ η χώρα δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Δεν είναι σαφές εάν ο Μοτζτάμπα τραυματίστηκε στις ίδιες αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον 86χρονο πατέρα του.

Μια ξεχωριστή πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Sun, μέσω μυστικών μηνυμάτων που στάλθηκαν σε έναν εξόριστο αντιφρονούντα με έδρα το Λονδίνο: «Ένα ή δύο από τα πόδια του έχουν κοπεί. Έχει επίσης υποστεί ρήξη συκωτιού ή στομάχου. Προφανώς βρίσκεται και αυτός σε κώμα».

Η πηγή, η οποία δεν επιθυμεί να κατονομαστεί από φόβο για τη ζωή του, δήλωσε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Μοχάμεντ Ρεζά Ζαφαργκάντι, Υπουργού Υγείας και Θεραπείας του Ιράν.και Ιατρικής Εκπαίδευσης και ένας από τους κορυφαίους χειρουργούς τραυμάτων της χώρας» αναφέρει η Daily Mail.

Αραγτσί: “Άριστη η υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ”

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη του στο Al-Araby Al-Jadeed, ξεκαθάρισε πώς ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και «ετοιμοπόλεμος» για τη διακυβέρνηση της χώρας του.

Η δήλωση του Αραχτσί έρχεται λίγες ώρες μετά την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στις φήμες για το ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε κάποιον ισραηλινό – αμερικανικό βομβαρδισμό, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ξεκαθάρισε πως η υγεία του είναι σε άριστη κατάσταση και διαχειρίζεται πλήρως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που μπήκε στην 3η του εβδομάδα.

Ο Αραγτσί ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν έχει επιτεθεί σε κατοικημένες περιοχές αλλά σε βάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ, αφήνοντας υπόνοιες πως το Ισραήλ κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου ώστε να υπονομευτούν οι σχέσεις τους με το Ιράν.

Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα σε Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως αν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν βρεθούν στον στόχο των επιθέσεων, τότε η Τεχεράνη θα χτυπήσει εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με το τέλος του πολέμου, διαβεβαίωσε πως θα εξαρτηθεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν αλλά και με την καταβολή αποζημίωσης. Τόνισε πως το Ιράν χαιρετίζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία οδηγήσει σε ένα δίκαιο τέλος.

Διευκρίνισε μάλιστα πως θα ήταν ανεπανόρθωτο λάθος η κατάληψη του νησιού Χαργκ.

Σχετικά με το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε πως παραμένουν ανοιχτά για όλους αλλά όχι για τα αμερικανικά πλοία και τους συμμάχους τους.

Στο τέλος έδωσε το μήνυμα πως το Ιράν βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ομάν και τις γειτονικές χώρες.