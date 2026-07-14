Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Προφυλακιστέοι ο 29χρονος και η 26χρονη για την εμπρηστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη – Έκαναν λόγο για σκευωρία

Στην φυλακή οδηγήθηκαν οι 2 από τους 3 κατηγορούμενους που φέρεται να είναι φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Από την επίθεση στην Θεσσαλονίκη την ζωή της έχασε η μητέρα της, Βάσια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Ειδικότερα, οι δύο, ένας 29χρονος και μία 26χρονη, φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Οι δύο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι -που φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές- έκαναν λόγο για εις βάρος τους «σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά».

Την ίδια ώρα, ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Προανακριτικά ο τρίτος φαίνεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του κι ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση/προσωποποίηση των κατηγοριών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Όσο ήταν σε εξέλιξη η απολογητική διαδικασία είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης άτομα για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους δύο πρώτους κατηγορούμενους – προσωρινά κρατούμενους. Από την ΕΛ.ΑΣ. είχαν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα τόσο έξω όσο και μέσα στα δικαστήρια.