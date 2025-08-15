Χίλαρι Κλίντον: Αν ο Τραμπ πετύχει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα τον προτείνω για Νόμπελ Ειρήνης (Βίντεο)

Το δικό της μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε με ανάρτησή της η Χίλαρι Κλίντον.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ (πρώην Twitter) αν ο Τραμπ πετύχει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία χωρίς η Ουκρανία να χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη, θα τον προτείνω ο ίδιος για το Νόμπελ Ειρήνης» ανέφερε.