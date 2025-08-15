Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Χίλαρι Κλίντον: Αν ο Τραμπ πετύχει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα τον προτείνω για Νόμπελ Ειρήνης (Βίντεο)

«Δίχως να χάσει κάποια εδάφη από την Ρωσία»

Το δικό της μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε με ανάρτησή της η Χίλαρι Κλίντον.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ (πρώην Twitter) αν ο Τραμπ πετύχει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης.

«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία χωρίς η Ουκρανία να χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη, θα τον προτείνω ο ίδιος για το Νόμπελ Ειρήνης» ανέφερε.

