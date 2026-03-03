Channel 12: Το Κατάρ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν

Δυτικές πηγές ανέφεραν σήμερα ότι το Κατάρ επιτέθηκε στο Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες σύμφωνα με όσα μετέφερε το ισραηλινό Channel 12.

Η επίθεση αυτή εκτιμάται ότι έγινε ως αντίποινα για τα πλήγματα του Ιράν στην Ντόχα, ενώ ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι η χώρα απέτρεψε επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ στην πρωτεύουσα Ντόχα.

Δήλωσε επίσης ότι «ο ισχυρισμός ότι η πίεση στα κράτη του Κόλπου θα οδηγήσει στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν είναι λανθασμένος» μετά τις ιρανικές επιθέσεις.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε εξάλλου ότι οι στόχοι του Ιράν δεν περιορίζονταν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά περιελάμβαναν όλη την επικράτεια του Κατάρ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι μετά την αποτυχημένη επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ, περισσότεροι από 8.000 επιβάτες που έφτασαν εκεί ως μετεπιβίβαση μεταξύ πτήσεων εγκλωβίστηκαν και φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία στη Ντόχα. Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν επίσης επιβάτες σε κρουαζιερόπλοια που εγκλωβίστηκαν στο Κατάρ και φιλοξενήθηκαν επίσης σε ξενοδοχεία.

Κατάρ: Έκοψε τις “γέφυρες” επικοινωνίας με το Ιράν

Παράλληλα η εταιρεία QatarΕnergy ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή κάποιων προϊόντων επομένου παραγωγικού σταδίου στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων ουρίας, πολυμερών, μεθανόλης, αλουμινίου και λοιπών προϊόντων.