Πένθος στο παγκόσμιο μπάσκετ – Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο Όσκαρ Σμιντ

Στο πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ καθώς πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο Βραζιλιάνος θρύλος Όσκαρ Σμιντ.

Συγκεκριμένα, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο μπάσκετ και Hall of Famer έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών όπως ανακοίνωσε και επίσημα η οικογένεια του.

Ο Σμιτ γεννήθηκε στο Νατάλ, πρωτεύουσα της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε της Βραζιλίας, σε μία οικογένεια με γερμανική καταγωγή. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στα 13 του στην Ουνινδάδε Βιντζιχάνκα και μετά στις ομάδες νέων της Σοσιεντάντε Εσπορτίβα Παλμέιρας και της Ασοσιασάο Ατλέτικα Μακένζι Κόλετζ.

Με την ομάδα νέων της Παλμέιρας, σημείωσε 2.114 πόντους σε 85 παιχνίδια, με μέσο όρο 24,9 πόντους ανά παιχνίδι. Με την ομάδα νέων της Μακένζι, σημείωσε 1.332 πόντους σε 36 παιχνίδια, με μέσο όρο 37 πόντους ανά παιχνίδι.

Όταν ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στα μέσα της δεκαετίας του 1970, στο τοπίο του παγκόσμιου μπάσκετ, εκτός από την έλλειψη του τρίποντου, υπήρχαν στερεότυπα εντελώς αντίθετα με τον τρόπο παιχνιδιού του. Η θέση του σμολ φόργουορντ ήταν η λιγότερο χρήσιμη της πεντάδας. Οι σμολ φόργουορντ εκείνης της εποχής ήταν κάτι ανάμεσα σε ψηλούς σούτινγκ γκαρντ και δυάρια και σε κοντούς πάουερ φόργουορντ, χωρίς συγκεκριμένους ρόλους στο παιχνίδι, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Το μεγάλο πλεονέκτημά του δεν ήταν το ιδιαίτερα εύστοχο σουτ του και η ικανότητα να σκοράρει τρίποντα με πρωτόγνωρους ρυθμούς, αλλά το γεγονός ότι αυτά τα έκανε ένας παίκτης με ύψος 2,05 μέτρα. Ελάχιστοι αντίπαλοι αμυντικοί μπορούσαν να τον δουν στα μάτια και απέναντι στους περισσότερους σούταρε πάνω από τα κεφάλια τους.

Επιπλέον στοιχεία που τον καθιστούσαν ακόμα πιο επικίνδυνο, ήταν η ικανότητά του να σουτάρει και εκτός ισορροπίας, ενώ οι απόπειρες σουτ από οκτώ μέτρα (σε μακρινή απόσταση από τη γραμμή του τρίποντου) δεν ήταν καθόλου σπάνιες.

Τίτλοι

Με συλλόγους

4 × Πρωτάθλημα Σάο Πάολο: 1974, 1978, 1979, 1998

3 × Πρωτάθλημα Βραζιλίας: 1977, 1979, 1996

Πρωτάθλημα συλλόγων Νότιας Αμερικής: 1979

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1979

Κύπελλο Ιταλίας: 1988

2 × Πρωτάθλημα Ρίο ντε Τζανέιρο: 1999, 2002

Με την Εθνική Βραζιλίας

Παγκόσμιο Κύπελλο:

Χάλκινο (1978)

Παναμερικανικοί Αγώνες:

Χρυσό (1987)

Χάλκινο (1979)

Αμερικανικό Πρωτάθλημα:

Χάλκινο (1989)

Πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής:

3 × Χρυσό (1977, 1983, 1985)

2 × Αργυρό (1979, 1981)

Ρεκόρ Ολυμπιακών Αγώνων

Κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών: 1.093 πόντοι

Περισσότεροι συνολικοί πόντοι που σημειώθηκαν σε μία διοργάνωση: 338 πόντοι

Υψηλότερος μέσος όρος πόντων ανά παιχνίδι σε μία διοργάνωση: 42,3 πόντοι ανά παιχνίδι

Περισσότεροι πόντοι που σημειώθηκαν σε ένα μόνο παιχνίδι: 55 πόντοι

Μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που σημείωσε 40 ή περισσότερους πόντους σε ένα παιχνίδι: 38 ετών και 155 ημερών (σημείωσε 45 πόντους)

Περισσότερες εμφανίσεις από έναν καλαθοσφαιριστή: 5 (ισοβαθμεί με τους Τεόφιλο Κρουζ, Άντριου Γκέιζ, Λουίς Σκόλα και Χουάν Κάρλος Ναβάρο)