Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές 97-62: Φινάλε με «περίπατο» και τώρα η Μονακό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε στο T-Center με 97-62 της Αναντολού Εφές και ολοκλήρωσε την regular season της Euroleague στην 7η θέση.

Πλέον, οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για τη μάχη με την Μονακό στην έδρα τους, όπου θα επιδιώξουν να πάρουν τη νίκη και να τερματίσουν στην 7η θέση, με τη Βαλένθια (νίκησε με 95-85 την Ντουμπάι BC) που είναι στη 2η θέση να περιμένει τον αντίπαλο της στα playoffs της διοργάνωσης.

Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα ολοκλήρωσε το εφετινό της ευρωπαϊκό ταξίδι με ρεκόρ 12-26 (19η θέση).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά από ένα νωθρό πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός «στραγγάλισε», κυρίως αμυντικά, την Αναντολού Εφές και με ένα απίθανο επιμέρους σκορ 26-5 γκρέμισε το όνειρο της τουρκικής ομάδας για ένα «διπλό», που θα της επέτρεπε να ολοκληρώσει την παρουσία της με ψηλά το κεφάλι.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο με 24 πόντους (career high) και 4/5 τρίποντα, ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν και 14 ο Ματίας Λεσόρ, όσους και ο Κένεθ Φαρίντ.

Από την Αναντολού, που παρατάχθηκε χωρίς τους Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντόζιερ και Ερτσάν Οσμάνι (ήταν δεδομένη η απουσία των Αϊζάια Κορντινιέ και Γιώργου Παπαγιάννη), διασώθηκε ο Σέμους Χέιζερ με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62