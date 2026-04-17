Λίβανος: 2.294 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου

Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν σκοτώσει σχεδόν 2.300 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου, δήλωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας στον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των νεκρών ήταν γυναίκες, παιδιά και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι τουλάχιστον 2.294 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σε έναν προκαταρκτικό απολογισμό που περιλαμβάνει 274 γυναίκες, 177 παιδιά και 100 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και διασώστες.

«Ο τελικός απολογισμός της επιθετικότητας θα γίνει αφού καθαριστούν τα ερείπια, ανακτηθούν οι μάρτυρες, ολοκληρωθούν οι εξετάσεις DNA και προσδιοριστούν οι ταυτότητες των ιδιοκτητών τους», πρόσθεσε το υπουργείο.

Εν τω μεταξύ, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου ανέφεραν ότι ένα ισραηλινό πλήγμα εναντίον μοτοσικλέτας στο νότο σκότωσε ένα άτομο την Παρασκευή, παρά την εκεχειρία.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει να στοχοποιεί την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ για να αποτρέψει «σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες επιθέσεις».

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν στον Λίβανο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.