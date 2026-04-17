Ιράν: Το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν μεταφέρεται πουθενά

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας δεν θα μεταφερθεί «πουθενά», διαψεύδοντας προηγούμενο ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία συμφώνησε να το παραδώσει.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν πρόκειται να μεταφερθεί πουθενά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ, στην κρατική τηλεόραση.

Ο Τραμπ δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα στην πλατφόρμα του Truth Social ότι «οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική «σκόνη» που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα βομβαρδιστικά B2 μας», αναφερόμενος σε πυρηνικό υλικό που θάφτηκε από τις αμερικανικές επιδρομές πέρυσι.