Euroleague: Η τελική βαθμολογία της regular season – Τα πρώτα «ζευγάρια» των playoffs και οι «μάχες» για τα play-in

Έπεσε η αυλαία το βράδυ της Παρασκευής 17/4 για την regular season της Euroleague, με τα ζευγάρια για τα Play-in αλλά και τα πρώτα των Playoffs να γίνονται γνωστά.

Ένα πειθαρχημένο τρίτο δεκάλεπτο, απλοποίησε το έργο του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens και του εξασφάλισε με ρεκόρ 22-16 την έβδομη θέση, που του επιτρέπει να συνεχίσει την πορεία του προς τα πλέι οφ της Euroleague μέσα από τα Play In της διοργάνωσης, όπου θα βρει απέναντι του τη Μονακό (21/4, ΟΑΚΑ).

Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 97-62 την Αναντολού Εφές, στην 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου και πλέον περιμένουν τους Μονεγάσκους, τους οποίους αν κερδίσουν θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση από την έβδομη θέση που τους φέρνει αντιμέτωπους με μειονέκτημα έδρας με τη Βαλένθια.

Τα ζευγάρια του Play-In Tournament

7.Παναθηναϊκός – 8.Μονακό

9.Μπαρτσελόνα – 10.Ερυθρός Αστέρας

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν την Τρίτη 21 Απριλίου, ενώ ο ηττημένος του αγώνα 7-8

(Παναθηναϊκός-Μονακό) θα υποδεχθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου τον νικητή του 9-10 (Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας). Ο νικητής αυτού του αγώνα, θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό.

Tα Playoffs θα ξεκινήσουν την Τρίτη 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου

Τα ζευγάρια των playoffs στη φετινή Ευρωλίγκα:

Ρεάλ Μαδρίτης (3)-Χάποελ Τελ Αβίβ (6)

Φενέρμπαχτσε (4)-Ζάλγκιρις (5)

Ολυμπιακός (1)-Ομάδα από τα play-in

Βαλένθια (2)-Ομάδα από τα play-in

Τα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής της Euroleague

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν-Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17/4

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρί 85-79

Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85

Dubai BC-Βαλένθια 85-95

Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές 97-62

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου 95-69

Η βαθμολογία της Euroleague